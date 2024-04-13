МастерШеф 13 сезон 10 випуск від 13.04.2024 дивитися онлайн
13 квітня 2024 18:00
Юлія Туренко
МастерШеф 13 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 13.04.2024)
Пресслужба каналу СТБ
13 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 10 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 13.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 10 випуску проєкту МастерШеф
13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування. Екватор сезону вже позаду, тому добре помітний не лише кулінарний розвиток учасників, але і їх промахи. Саме тому випробування буде підлаштоване під актуальні проблеми аматорів. Зокрема, на думку суддів, кулінарам варто попрацювати зі швидкістю, і саме їй буде присвячений перший конкурс тижня. Аматори мають приготувати по одній страві – перепілка з ризото із кореня селери з песто із петрушки. Приготування буде розділене на п’ять етапів. На кожному наступному етапі кількість місць для готування буде зменшуватись. Так, місця на другому етапі займуть ті, хто впорається швидше з першим, іншим же доведеться чекати, поки хтось з кулінарів перейде на третій етап, і так аж до презентації. На кожному етапі є чіткі вказівки, що саме кулінари мають робити. Якщо аматори пропустять інгредієнти чи процеси на першому етапі і згадають про них, до прикладу, на третьому – мають повертатися в самісінькій початок. Учасник, який останнім подасть страву, відразу отримає чорний фартух. Ба більше, судді її навіть не коштуватимуть. Хто виявиться найповільнішим? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 10 випуск від 13.04.2024.
10 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 22 квітня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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