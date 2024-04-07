МастерШеф 13 сезон 9 випуск: хто покинув шоу 06.04.2024

7 квітня 2024 11:43 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф 13 сезон 9 випуск: хто покинув шоу 06.04.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 9 випуску від 06.04.2024
instagram.com/olga_riabenko_

6 квітня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 9 випуску МастерШеф 13 сезон від 06.04.2024 читайте на сайті TV.UA.

Читайте такожСуддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська розкрила подробиці своїх стосунків з коханим
Чотирнадцятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 9-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Катерина Мазуренко, Маргарита Крутько, Артем Горбенко, Дмитро Чикало, Альона Московченко та Галина Мартинюк.

Вперше в історії битви чорних фартухів, учасник міг отримати білий фартух ще до початку випробування. Перед учасниками було 20 видів риб, і той, хто правильно назвав 5 видів риб, – зняв чорний до початку битви. Всі думали, що це точно буде Катерина, адже вона серед риб, як риба у воді. Але ні... Катя допустилась помилки. А ось Альона змогла зняти чорний фартух ще до початку конкурсу.

Завданням битви чорних було приготувати рибу, використовуючи девайс і продукт, який їм визначила саме Альона. Найгірше з цим конкурсом впоралась Ріта. Саме тому у 9 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишила Маргарита Крутько.

Маргарита Крутько – учасниця МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

МастерШеф телешоу новини хто покинув шоу МастерШеф 13 сезон

Матеріали на тему

МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)
Телешоу

МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)
Телешоу

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)
Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 29.03.2024
Телешоу

Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 29.03.2024
Kalush Orchestra презентували чуттєву пісню про кохання «Вітер виє» та кліп до неї
Меломан

Kalush Orchestra презентували чуттєву пісню про кохання «Вітер виє» та кліп до неї
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Я люблю Україну 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)

Я люблю Україну 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)
Пісня мого життя: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)

Пісня мого життя: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 30.03.2024

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 30.03.2024
МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2024)
Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 22.03.2024

Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 22.03.2024
Поле: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 21.03.2024)

Поле: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 21.03.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK