МастерШеф 13 сезон 9 випуск: хто покинув шоу 06.04.2024

6 квітня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 9 випуску МастерШеф 13 сезон від 06.04.2024 читайте на сайті TV.UA.

Чотирнадцятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 9-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Катерина Мазуренко, Маргарита Крутько, Артем Горбенко, Дмитро Чикало, Альона Московченко та Галина Мартинюк.

Вперше в історії битви чорних фартухів, учасник міг отримати білий фартух ще до початку випробування. Перед учасниками було 20 видів риб, і той, хто правильно назвав 5 видів риб, – зняв чорний до початку битви. Всі думали, що це точно буде Катерина, адже вона серед риб, як риба у воді. Але ні... Катя допустилась помилки. А ось Альона змогла зняти чорний фартух ще до початку конкурсу.

Завданням битви чорних було приготувати рибу, використовуючи девайс і продукт, який їм визначила саме Альона. Найгірше з цим конкурсом впоралась Ріта. Саме тому у 9 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишила Маргарита Крутько.