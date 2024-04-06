МастерШеф 13 сезон 9 випуск від 06.04.2024 дивитися онлайн

6 квітня 2024 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 9 випуск від 06.04.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)
Пресслужба каналу СТБ

6 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 9 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 06.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: на найкращих кулінарів-аматорів чекають нові випробування. 9 епізод – це самісінький екватор сезону, тому конкурси стають складнішими, а судді – вимогливішими! Цього тижня кулінарні вміння учасників оцінюватимуть люди, завдяки яким ми продовжуємо жити – незламні українські герої! Це учасники національної програми «Врятуй кінцівку» фонду «Здоров’я українського народу», учасники реабілітаційного проєкту Recovery та захисники «Азовсталі», що після полону потребували психологічної допомоги. Допомагати у такому відповідальному завданні учасникам будуть кухарі, яких знають усі глядачі проєкту, вони стануть капітанами та су-шефами команд. Це Ольга Рябенко, Ілля Харламов, Вікторія Науменко та Роман Нестерчук. Чим частуватимуть незламних героїв? Чи зможуть учасники та запрошені кухарі працювати разом? Та хто не впорається? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 9 випуск від 06.04.2024.

9 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 15 квітня онлайн на нашому сайті TV.UA.

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