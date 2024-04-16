МастерШеф 13 сезон 10 випуск: хто покинув шоу 13.04.2024
13 квітня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 10 випуску МастерШеф 13 сезон від 13.04.2024 читайте на сайті TV.UA.
Всі готували спільно! Чорні починали готувати за однією поверхнею, але за сигналом суддів мінялися місцями і переходили на іншу страву суперника. Найгірше з цим конкурсом впоралась Галина. Саме тому у 10 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишила Галина Мартинюк.