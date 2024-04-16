МастерШеф 13 сезон 10 випуск: хто покинув шоу 13.04.2024 Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 10 випуску від 13.04.2024 Пресслужба каналу СТБ

13 квітня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 10 випуску МастерШеф 13 сезон від 13.04.2024 читайте на сайті TV.UA.