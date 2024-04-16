МастерШеф 13 сезон 10 випуск: хто покинув шоу 13.04.2024

16 квітня 2024 20:09 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 10 випуск: хто покинув шоу 13.04.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 10 випуску від 13.04.2024
Пресслужба каналу СТБ

13 квітня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 10 випуску МастерШеф 13 сезон від 13.04.2024 читайте на сайті TV.UA.

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Тринадцятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 10-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Галина Мартинюк, Любов Канівець, Ірина Пруднікова, Віталій Наливайко, Аліна Бурик та Владислав Кецмур.

Всі готували спільно! Чорні починали готувати за однією поверхнею, але за сигналом суддів мінялися місцями і переходили на іншу страву суперника. Найгірше з цим конкурсом впоралась Галина. Саме тому у 10 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишила Галина Мартинюк.

Галина Мартинюк – учасниця МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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