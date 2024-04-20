МастерШеф 13 сезон 11 випуск: хто покинув шоу 20.04.2024

20 квітня 2024 23:22 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 11 випуск: хто покинув шоу 20.04.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт в 11 випуску від 20.04.2024
Пресслужба каналу СТБ

20 квітня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу в 11 випуску МастерШеф 13 сезон від 20.04.2024 читайте на сайті TV.UA.

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Дванадцятка аматорів продовжила змагання за звання найкращого! На 11-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Владислав Кецмур, Богдан Лупійчук, Віталій Наливайко та Дмитро Чикало.

На битві чорних сьогодні грали в Джанго. Кулінари тягнули одну з дерев’яних цеглинок, на яких були написані інгредієнти. Саме з цих інгредієнтів, які витяг учасник, він і мав готувати страву. Найгірше з цим конкурсом впорався Віталій. Саме тому в 11 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишив Віталій Наливайко.

Віталій Наливайко – учасник МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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