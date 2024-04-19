Проєкт «ДНК.Свої» встановив батьківство дитини загиблого військового та причину смерті Героя

Телеканал СТБ продовжує соціальну місію з пошуку зниклих через повномасштабну війну українців. Цього разу до команди проєкту звернулася жінка з проханням допомогти довести, що її син – продовження батька-героя.

Ірина Дорошенко з Чернігівщини – цивільна дружина полеглого українського воїна Артема Мірошніченка. Дворічний Тимофійко – їхній спільний син. Та рідня чоловіка, зокрема, свекор Руслан Мірошніченко відмовляється від онука. Мовляв, взаємини син мав з Іриною несерйозні і взагалі був одружений з іншою.

Коли мій син вже проживав з іншою дівчиною, з’явилася Ірина, і це сталося після його підписання контракту на службу. Батьком дитини може бути хлопець, що був в неї до Артема, – розповів у студії «ДНК.Свої» Руслан Мірошніченко.

Тимофійчик - Проєкт ДНК. Свої / youtube.com/@Telekanal_STB

Свекр впевнений, що Ірина за рахунок смерті його сина прагне отримувати соціальні виплати. До цієї думки його привели дії батьків Ірини, які після загибелі Олега вмовляли родину Мірошниченків оформити заповіт сина «заднім числом».

Такі дії вважаються протиправними. На цьому наголошує експертка проєкту «ДНК.Свої», адвокатка з кримінального, військового та цивільного права Альона Юр’єва:

Після загибелі людини спадкоємці звертаються до нотаріуса і відкривають нотаріальну справу. Тобто, оформлення спадщини «заднім числом» чи за показами свідків неможливе, і така процедура законодавством не передбачена.

Виявилося, що Ірина самостійно, без участі іншої сторони, зробила генетичне дослідження, аби встановити батьківство Артема. Його родина вважає, що жінка схитрувала і підкупила експертів. На підтвердження вони розповіли, що Ірина для цієї процедури навіть подала паспорт Артема, посмертно. А також скористалася виплатами, що надійшли на картку полеглого. Це суперечить закону України, наголошує адвокатка Альона Юр’єва:

Кошти після загибелі власника картки підпадають у розряд того майна, що успадковується. Тільки після відкриття спадкової справи ці кошти вносяться у список успадкованого майна і будуть успадковані спадкоємцями.

Тому родина Мірошніченків просить проєкт «ДНК.Свої» провести незалежний тест ДНК для малого Тимофійчика. Адже Ірину підозрюють у шахрайстві і в бажанні отримати грандіозні соціальні виплати за загиблого.

Ірина не приховує, що стосунки з Артемом були непрості. Вийшло так, що чоловік після народження спільної дитини одружився з її кращою подругою. Та перед тим. як пішов на фронт, все-таки повернувся до Ірини та рідного сина.

В перші ж дні Артем пішов добровольцем на війну. Перебуваючи на фронті, він турбувався про нас. Він завжди переймався, щоб у Тимофія все було. Він постійно писав і хвилювався як я. Він постійно писав, що любить нас, і що він захищає свого синочка, – розповідає Ірина.

Ірина з сином Тимофієм - Проєкт ДНК. Свої / youtube.com/@Telekanal_STB

Спочатку Артем воював на Чернігівщині та згодом був відправлений на Донбас. Там і загинув. За яких умов це сталося – Ірина не знає. Тому паралельно з проведенням ДНК просить проєкт ще й розшукати побратимів цивільного чоловіка, які б розказали їй правду.

На запит Ірини журналісти «ДНК.Свої» провели надскладне розслідування, але змогли відшукати побратимів Артема. Обоє чоловіків, що несли службу з ним, в один голос наголосили, що військовий любив свого сина, захищав країну задля його майбутнього і дуже хотів повернутися додому до дружини. Артем підірвався на мінній розтяжці, що залишили окупанти.

Зрештою тест ДНК на 99.9 % підтвердив батьківство Артема відносно Тимофійчика. Обидві родини зрозуміли, що витрачали сили, аби довести свою правоту даремно, адже час могли приділити малечі – продовженню загиблого захисника.

Щемливі та заплутані історії дивіться у прем’єрному випуску «ДНК. Свої» на офіційному сайті та YouTube-каналі СТБ.

Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, – пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.