Слепая 2 сезон: почему на героине венец безбрачия
13 ноября c 16:20 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити “Сліпа”.
баба Любе объяснит, почему на молодой девушки венец безбрачия и как от него избавиться.
Молодая девушка Аня давно мечтает встретить свою половинку и создать счастливую семью. Она нравится мужчинам, но в свои 25 у девушки никогда не было серьезных отношений. Аню преследуют сплошные неудачи в личной жизни. Мужчины или бросают ее через несколько недель после начала отношений, или вообще оказываются женатыми. Кроме того, Аня видит тревожные видения - ей время от времени мерещится в зеркале незнакомая женщина.