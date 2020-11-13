Слепая 2 сезон: почему на героине венец безбрачия

13 ноября 2020 02:28 Александр Кива
Слепая 2 сезон: почему на героине венец безбрачия
Слепая 2 сезон: почему на героине венец безбрачия
пресс-служба

13 ноября c 16:20 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити “Сліпа”.

 

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Слепая провидица баба Любе объяснит, почему на молодой девушки венец безбрачия и как от него избавиться.

Молодая девушка Аня давно мечтает встретить свою половинку и создать счастливую семью. Она нравится мужчинам, но в свои 25 у девушки никогда не было серьезных отношений. Аню преследуют сплошные неудачи в личной жизни. Мужчины или бросают ее через несколько недель после начала отношений, или вообще оказываются женатыми. Кроме того, Аня видит тревожные видения - ей время от времени мерещится в зеркале незнакомая женщина.

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Аня обратится к слепой провидице бабе Любе. Выяснится, что венец безбрачия наложила на девушку бывшая жена ее отца. Чтобы вернуть себе удачу в любовных делах, Ане очень нужно найти ту женщину, но это будет очень не просто…Удастся ли героине снять венец безбрачия - узнаем  в 16:20 на СТБ!

 

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