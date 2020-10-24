Слепая-2: смотреть онлайн 27 серию (эфир от 23.10.2020)

23 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 27 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 27 серии сериала Слепая-2:

В сериале Слепая 2 сезон 27 серия от 23.10.2020 Мария своей самодеятельностью ежедневно разрушает собственный брак.

Несколько месяцев назад ее 10-летний брак с Олегом начал распадаться. Отношения стали напряженными, человек раздражительным и замкнутым. Мария подумала о самом страшном – у ее мужа появилась любовница. И чтобы ее спровадить, она решилась самостоятельно провести обряд на сохранение семьи. Но этой попыткой только все испортила. После обряда Олег ушел из семьи…

От бессилия Мария обратится за советом к бабушке Любе. Но будет ли девушка прислушиваться к советам знахарки? Или опять все сделает по-своему?

27 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.