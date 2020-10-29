Слепая 2 сезон: какой «подарок» разрушает счастье молодоженов

29 октября 2020 16:22 Александр Кива
Слепая 2 сезон: какой «подарок» разрушает счастье молодоженов
Слепая 2 сезон: какой «подарок» разрушает счастье молодоженов
пресс-служба

Завтра, 30 октября, c 16:20 на СТБ выйдут премьерные эпизоды 2 сезона скриптед-реалити «Слепая».

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К слепой провидице обратиться девушка, чей брак на грани разрыва. Баба Люба поможет героине понять, какой «подарок» разрушает счастье новобрачных.

Надежда и Петр были женаты уже больше года. Их отношения были почти идеальными. Однако в последнее время у них начались проблемы. Петр без видимых причин стал избегать жену. Ранее Надя это списывала на его усталость после работы. Но она не знала, что и думать, ведь у них с Петром уже полгода не было близости. Поэтому девушка п

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Баба Люба уверена, что Петр избегает ее, имея при себе какую-то вещь покойного мужа Нади. «Подарок» принесла некая недобрая женщина. Сможет ли Надя разыскать эту вещь и спасти брак - узнаем завтра в новых эпизодах скриптед-реалити «Сліпа» на СТБ!

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