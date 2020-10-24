Слепая-2: смотреть онлайн 26 серию (эфир от 23.10.2020)

23 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 26 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 26 серии сериала Слепая-2:

Героиня Оксана сериала Слепая 2 сезон 26 серия от 23.10.2020 очень хочет выйти замуж, но последний год у нее не складываются отношения с мужчинами. Ее в прямом смысле обжигает, когда она целуется со своим парнем, а перед глазами пылает огонь.

Бабушка Люба увидела, что год назад в ночь на Ивана Купала кто-то наслал на девушку жаровника. Пока Оксана не найдет этого человека, не будет ей женского счастья. Девушке надо поспешить. Ведь единственный шанс все исправить – провести обряд по совету знахарки в ближайшую ночь на Ивана Купала. Успеет ли Оксана до этого времени? И все ли правильно сделает?

26 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.