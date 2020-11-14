Невероятный Халк: ТОП-5 малоизвестных фактов о фильме Marvel

Эксклюзив 14 ноября 2020 01:00 Юлия Крутиева
Невероятный Халк: ТОП-5 малоизвестных фактов о фильме Marvel
Невероятный Халк: ТОП-5 малоизвестных фактов о фильме Marvel
пресс-служба канала 2+2

В это воскресенье в 18:50 канал 2+2 покажет фантастический боевик «Невероятный Халк».

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Историю про ученого физика Брюса Баннера, который во время неудачного эксперимента получает огромную дозу гамма-лучей и превращается в гигантского зеленого монстра, наверное, видели все фанаты киновселенной Marvel.

Что вы могли не знать про культовый фильм – читайте в подборке от TV.UA.

1. Главный актер Эдвард Нортон постоянно переписывал сцены со своим героем. К примеру, финальная битва между Халком и его главным противником Мерзостью происходит на развалинах суда. Эта идея полностью принадлежала Нортону. Он хотел, чтобы колонны в греческом стиле отсылали к древнегреческой мифологии, а бой походил на сражение полубогов.

Невероятный Халк: ТОП-5 малоизвестных фактов о фильме Marvel / пресс-служба

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2. По сюжету Брюс Баннер скрывается в бразильском городе Порто-Верде, который в переводе с испанского означает «зеленый порт» и намекает на цвет кожи Халка.

3. Брюс Баннер превращается в Халка только на сорок второй минуте фильма!

Невероятный Халк: ТОП-5 малоизвестных фактов о фильме Marvel / пресс-служба

4. Режиссер Луи Летерье снимал фильм со сломанной ногой.

5. Бюджет боевика составил почти 150 млн долларов, а в мире фильм собрал почти 263 млн $.
 

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