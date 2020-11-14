Невероятный Халк: ТОП-5 малоизвестных фактов о фильме Marvel
В это воскресенье в 18:50 канал 2+2 покажет фантастический боевик «Невероятный Халк».
Что вы могли не знать про культовый фильм – читайте в подборке от TV.UA.
1. Главный актер Эдвард Нортон постоянно переписывал сцены со своим героем. К примеру, финальная битва между Халком и его главным противником Мерзостью происходит на развалинах суда. Эта идея полностью принадлежала Нортону. Он хотел, чтобы колонны в греческом стиле отсылали к древнегреческой мифологии, а бой походил на сражение полубогов.
3. Брюс Баннер превращается в Халка только на сорок второй минуте фильма!
4. Режиссер Луи Летерье снимал фильм со сломанной ногой.
5. Бюджет боевика составил почти 150 млн долларов, а в мире фильм собрал почти 263 млн $.