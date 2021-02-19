Вышел трейлер детективного сериала с Кейт Уинслет Мейр из Исттауна

Вышел трейлер детективного сериала с Кейт Уинслет Мейр из Исттауна

Канал HBO продолжает анонсировать новинки своего стримингового сервиса, который пока, к слову, доступен лишь на территории США.

На этот раз публике показали трейлер мрачного детективного сериала под названием Мейр из Исттауна (Mare of Easttown).

Ролик разместили на официальном YouTube аккаунте сервиса, его уже посмотрели 860 тыс. раз.

Шоу анонсировали как мини-сериал, впрочем, если публика примет его тепло, возможно, мы увидим и предложение.

Тем более, что у сериала прекрасный каст, главная роль досталась 45-летней британской актрисе и обладательнице Оскара Кейт Уинслет.

Вместе с ней на экране появились Сози Бэйкон (13 причин почему, Нарко: Мексика), Дэвид Денман (Настоящий детектив, Секретные материалы), Нил Хафф (Миллиарды), Кэмерон Манн (Сорвиголова), Джеймс МакАрдл (Звездные войны: Пробуждение силы), Джулианна Николсон (Мастера секса).

В центре сюжета полицейский детектив, работающий в небольшом городке в штате Пенсильвания. Женщине приходится расследовать жестокое убийство и, конечно же, решать личные проблемы, пока ее жизнь совсем не разрушилась.

Создатели пообещали исследовать тайны небольшого провинциального общества.

Напомним,