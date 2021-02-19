Вышел трейлер детективного сериала с Кейт Уинслет Мейр из Исттауна
Канал HBO продолжает анонсировать новинки своего стримингового сервиса, который пока, к слову, доступен лишь на территории США.
Ролик разместили на официальном YouTube аккаунте сервиса, его уже посмотрели 860 тыс. раз.
Шоу анонсировали как мини-сериал, впрочем, если публика примет его тепло, возможно, мы увидим и предложение.
Тем более, что у сериала прекрасный каст, главная роль досталась 45-летней британской актрисе и обладательнице Оскара Кейт Уинслет.
В центре сюжета полицейский детектив, работающий в небольшом городке в штате Пенсильвания. Женщине приходится расследовать жестокое убийство и, конечно же, решать личные проблемы, пока ее жизнь совсем не разрушилась.
Создатели пообещали исследовать тайны небольшого провинциального общества.
Напомним,