Смотреть онлайн трейлер фильма Круэлла
18 февраля 2021 09:45
Компания Disney представила первый трейлер фильма Круэлла с Эммой Стоун
кадр из фильма
Оскароносная Эмма Стоун исполнила в фильме главную роль.
Disney представил первый тизер-трейлер фильма Круэлла. Вместе с Эммой Стоун в кадре появились Эмма Томпсон (тоже обладательница Оскара), Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер и другие звезды Голливуда.
Действия фильма будет разворачиваться в 70-е годы в Лондоне.
В центре сюжета модница и злодейка Круэлла де Виль. Она становится частью высшего общества.
Мировая премьера фильма ожидается 26 мая.
Напомним,