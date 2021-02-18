Смотреть онлайн трейлер фильма Круэлла

18 февраля 2021 09:45 Алла Лысак
Смотреть онлайн трейлер фильма Круэлла
Компания Disney представила первый трейлер фильма Круэлла с Эммой Стоун
кадр из фильма

Оскароносная Эмма Стоун исполнила в фильме главную роль.

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Disney представил первый тизер-трейлер фильма Круэлла. Вместе с Эммой Стоун в кадре появились Эмма Томпсон (тоже обладательница Оскара), Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер и другие звезды Голливуда.

Действия фильма будет разворачиваться в 70-е годы в Лондоне.

В центре сюжета модница и злодейка Круэлла де Виль. Она становится частью высшего общества.

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Отметим, что трейлер вызвал бурные дискуссии в социальных сетях, в целом ролик приняли положительно, отметив, что в фильме, скорее всего, будут подняты интересные темы.

Мировая премьера фильма ожидается 26 мая.

Напомним,

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