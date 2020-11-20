Кращі фільми Disney на sweet.tv: дивись Hollywood українською

Фільми студії Disney обожнюють не тільки діти, але і дорослі, вони збирають мільйони переглядів в онлайні і прокаті.

Національний онлайн-кінотеатр sweet.tv склав рейтинг п'яти культових фільмів Disney, вмикаючи які відразу ж потрапляєш в іншу реальність. Цікаво, скільки з них ви вже бачили?

В рамках проєкту «Hollywood українською» для багатьох фільмів компанія здійснює ексклюзивний україномовний дубляж власними коштами. Тому у sweet.tv кіногерої говорять природно і гарною українською мовою, повністю занурюючи глядача у власну історію. Бібліотека голлівудської студії Disney доступна до перегляду у межах підписки без доплат лише на sweet.tv.

Серія фільмів «Пірати Карибського моря»

Одна з перших блокбастер-франшиз — серія пригодницьких фільмів про піратів у головній ролі із Джонні Деппом стала справжнім фурором. Якщо любите пригодницькі фільми, але чомусь давно не передивлялися «Піратів Карибського моря», радимо якнайшвидше виправляти це — сьогодні стрічка не менш амбітна та захоплююча, ніж у 2003 році.

Трилогія «Тачки»

Культова трилогія «Тачки» полюбилася глядачам завдяки зворушливим пригодам Блискавки МакКвіна і його друзів. Трилогія «Тачок» може похвалитися не лише номінацією на «Оскар» та перемогою на «Золотому глобусі», а й численними камео знаменитостей. В українському дубляжі, наприклад, можна почути голоси Андрія Шевченка та Олександра Мочанова.

«Самотній рейнджер»

Пригодницький бойовик про техаського адвоката, який випадково став рейнджером, втративши у перестрілці брата. Гор Вербінскі та Джонні Депп, які разом працювали над «Піратами Карибського моря» знову об'єднали сили під час роботи над «Самотній рейнджер» , заручившись підтримкою Армі Гаммера та Гелени Бонем Картер.

У фільмі максимально відтворили атмосферу Дикого заходу, адже побудували кілька містечок, проклали залізницю та навіть зібрали 250-тонний паротяг. «Самотній рейнджер» отримав два «Оскари» — за грим та візуальні ефекти.

«Красуня і Чудовисько»

Знайома всім з дитинства історія про відважну дівчину Белль, яка рятуючи батька погоджується стати бранкою Чудовиська і з часом закохується в нього. «Красуня і Чудовисько» від Disney — один з найкращих фільмів, що отримав номінацію на «Оскар» в категорії «Дизайн костюмів»

«Принц Персії»

Одна з найдорожчих екранізацій відеоігор в історії — бюджет фільму склав $150 млн! Перед глядачем східна казка про принца, принцесу і старовинний могутній кинжал, який дарує власнику неймовірну силу — розвертати плин часу. «Принц Персії» зібрав крутий зоряний склад: Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, Бен Кінгслі.

Бібліотека Disney — це сімейні фільми та кращі мультфільми для дітей, а після придбання Pixar, Disney — беззаперечний лідер у виробництві кращих анімаційних фільмів. До Нового року sweet.tv готує подарунки для підписників: добірку різдвяних фільмів і мультфільмів, в тому числі культову «Різдвяну історію» з Джимом Керрі.

Довідка:

sweet.tv — національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount, Sony та ін. з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон).

Інтерфейс додатку sweet.tv — один із найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. Робота платформи залишається стабільною навіть на слабких пристроях та з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитись фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 7 днів.