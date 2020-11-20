Кращі фільми Disney на sweet.tv: дивись Hollywood українською
Фільми студії Disney обожнюють не тільки діти, але і дорослі, вони збирають мільйони переглядів в онлайні і прокаті.
В рамках проєкту «Hollywood українською» для багатьох фільмів компанія здійснює ексклюзивний україномовний дубляж власними коштами. Тому у sweet.tv кіногерої говорять природно і гарною українською мовою, повністю занурюючи глядача у власну історію. Бібліотека голлівудської студії Disney доступна до перегляду у межах підписки без доплат лише на sweet.tv.
Серія фільмів «Пірати Карибського моря»
Одна з перших блокбастер-франшиз — серія пригодницьких фільмів про піратів у головній ролі із Джонні Деппом стала справжнім фурором. Якщо любите пригодницькі фільми, але чомусь давно не передивлялися «Піратів Карибського моря», радимо якнайшвидше виправляти це — сьогодні стрічка не менш амбітна та захоплююча, ніж у 2003 році.
Трилогія «Тачки»
Культова трилогія «Тачки» полюбилася глядачам завдяки зворушливим пригодам Блискавки МакКвіна і його друзів. Трилогія «Тачок» може похвалитися не лише номінацією на «Оскар» та перемогою на «Золотому глобусі», а й численними камео знаменитостей. В українському дубляжі, наприклад, можна почути голоси Андрія Шевченка та Олександра Мочанова.
«Самотній рейнджер»
«Самотній рейнджер», заручившись підтримкою Армі Гаммера та Гелени Бонем Картер.
У фільмі максимально відтворили атмосферу Дикого заходу, адже побудували кілька містечок, проклали залізницю та навіть зібрали 250-тонний паротяг. «Самотній рейнджер» отримав два «Оскари» — за грим та візуальні ефекти.
«Красуня і Чудовисько»
Знайома всім з дитинства історія про відважну дівчину Белль, яка рятуючи батька погоджується стати бранкою Чудовиська і з часом закохується в нього. «Красуня і Чудовисько» від Disney — один з найкращих фільмів, що отримав номінацію на «Оскар» в категорії «Дизайн костюмів»
«Принц Персії»
Одна з найдорожчих екранізацій відеоігор в історії — бюджет фільму склав $150 млн! Перед глядачем східна казка про принца, принцесу і старовинний могутній кинжал, який дарує власнику неймовірну силу — розвертати плин часу. «Принц Персії» зібрав крутий зоряний склад: Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, Бен Кінгслі.
Бібліотека Disney — це сімейні фільми та кращі мультфільми для дітей, а після придбання Pixar, Disney — беззаперечний лідер у виробництві кращих анімаційних фільмів. До Нового року sweet.tv готує подарунки для підписників: добірку різдвяних фільмів і мультфільмів, в тому числі культову «Різдвяну історію» з Джимом Керрі.
Довідка:
sweet.tv — національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount, Sony та ін. з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон).