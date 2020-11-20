Кращі фільми Disney на sweet.tv: дивись Hollywood українською

PR 20 ноября 2020 10:37 Александр Кива
Кращі фільми Disney на sweet.tv: дивись Hollywood українською
Кращі фільми Disney на sweet.tv: дивись Hollywood українською
пресс-служба

Фільми студії Disney обожнюють не тільки діти, але і дорослі, вони збирають мільйони переглядів в онлайні і прокаті.

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Національний онлайн-кінотеатр sweet.tv склав рейтинг п'яти культових фільмів Disney, вмикаючи які відразу ж потрапляєш в іншу реальність. Цікаво, скільки з них ви вже бачили?

В рамках проєкту «Hollywood українською» для багатьох фільмів компанія здійснює ексклюзивний україномовний дубляж власними коштами. Тому у sweet.tv кіногерої говорять природно і гарною українською мовою, повністю занурюючи глядача у власну історію. Бібліотека голлівудської студії Disney  доступна до перегляду у межах підписки без доплат лише на sweet.tv.

Серія фільмів «Пірати Карибського моря»

Одна з перших блокбастер-франшиз — серія пригодницьких фільмів про піратів у головній ролі із Джонні Деппом стала справжнім фурором. Якщо любите пригодницькі фільми, але чомусь давно не передивлялися «Піратів Карибського моря», радимо якнайшвидше виправляти це  — сьогодні стрічка не менш амбітна та захоплююча, ніж у 2003 році.

Трилогія «Тачки»

Культова трилогія «Тачки» полюбилася глядачам завдяки зворушливим пригодам Блискавки МакКвіна і його друзів. Трилогія «Тачок» може похвалитися не лише номінацією на «Оскар» та перемогою на «Золотому глобусі», а й численними камео знаменитостей. В українському дубляжі, наприклад, можна почути голоси Андрія Шевченка та Олександра Мочанова.

«Самотній рейнджер»

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Пригодницький бойовик  про техаського адвоката, який випадково став рейнджером, втративши у перестрілці брата. Гор Вербінскі та Джонні Депп, які разом працювали над «Піратами Карибського моря» знову об'єднали сили під час роботи над «Самотній рейнджер», заручившись підтримкою Армі Гаммера та Гелени Бонем Картер. 

У фільмі максимально відтворили атмосферу Дикого заходу, адже побудували кілька містечок, проклали залізницю та навіть зібрали 250-тонний паротяг. «Самотній рейнджер» отримав два «Оскари» — за грим та візуальні ефекти.

 «Красуня і Чудовисько»

Знайома всім з дитинства історія про відважну дівчину Белль, яка рятуючи батька погоджується стати бранкою Чудовиська і з часом закохується в нього. «Красуня і Чудовисько» від Disney — один з найкращих фільмів, що отримав номінацію на «Оскар» в категорії «Дизайн костюмів»

 «Принц Персії»

Одна з найдорожчих екранізацій відеоігор в історії — бюджет фільму склав $150 млн! Перед глядачем східна казка про принца, принцесу і старовинний могутній кинжал, який дарує власнику неймовірну силу — розвертати плин часу. «Принц Персії» зібрав крутий зоряний склад: Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, Бен Кінгслі.

Бібліотека Disney — це сімейні фільми та кращі мультфільми для дітей, а після придбання Pixar, Disney — беззаперечний лідер у виробництві кращих анімаційних фільмів. До Нового року sweet.tv готує подарунки для підписників: добірку різдвяних фільмів і мультфільмів, в тому числі культову «Різдвяну історію» з Джимом Керрі.

Довідка:

sweet.tv — національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount, Sony та ін. з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон).

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Інтерфейс додатку sweet.tv — один із найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. Робота платформи залишається стабільною навіть на слабких пристроях та з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитись фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 7 днів.

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