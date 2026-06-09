У Києві на FANCON 2026 представили майбутні прем'єри Disney та Warner Bros. Pictures

У Києві на FANCON 2026 представили майбутні прем'єри Disney та Warner Bros. Pictures. Фото у тексті: Кіноманія

На фестивалі FANCON 2026 у Києві презентували унікальні фотозони до головних кінопрем'єр Disney та Warner Bros. Дізнайтеся деталі та дати релізів!

7–8 червня в Києві відбувся фестиваль сучасної попкультури FANCON 2026, де кінодистрибʼюторська компанія «Кіноманія» представила п'ять тематичних фотозон, присвячених майбутнім кінопрем'єрам Disney та Warner Bros. Pictures. Відвідувачі фестивалю могли не лише зробити фото у спеціально оформлених локаціях, а й отримати великі колекційні постери до фільмів.

Гості FANCON мали змогу першими зануритися в атмосферу майбутніх релізів Disney та Warner Bros. Pictures – від легендарних анімаційних франшиз до масштабних супергеройських і фантастичних історій.

Тішить, що в цей важливий для України час відбуваються такі великі івенти, де кожен може хоча б тимчасово забути про жахи війни. Окрім «Дюни» в нас тут є фотозони до стрічок «Суперґьорл», «Історія Іграшок 5», «Ваяна» та «Кіт у капелюсі». Це фільми, на які люди найбільше чекають. А ми робимо це, бо хочемо, щоб вони були дотичні до великого світу Голлівуду, – поділився CMO «Кіноманії» Валеріан Перевознюк.

«Історія іграшок 5» (у кіно з 18 червня)

Фотозона була присвячена новому розділу культової франшизи Pixar, режисерами якого стали Ендрю Стентон («ВОЛЛ-І», «У пошуках Немо») та Кенна Гарріс. У новому фільмі Вуді, Базз, Джессі та їхні друзі стикаються з незвичною суперницею – високотехнологічним планшетом Ліліпад, який змінює звичний світ іграшок. До пригод також долучається новий герой – кумедний Смарті Пентс.

«Суперґьорл» (у кіно з 25 червня)

На локації, присвяченій новому фільму DC Studios, відвідувачі могли відчути себе частиною міжгалактичної пригоди Кари Зор-Ел. Режисером стрічки виступив Крейґ Ґіллеспі («Круелла», «Я, Тоня»), а головну роль виконала Міллі Алкок.

«Ваяна» (у кіно з 9 липня)

Лайв-екшен адаптація одного з найуспішніших анімаційних фільмів Disney розповість історію юної Ваяни, яка вирушає у небезпечну подорож океаном разом із напівбогом Мауї. Режисером стрічки став Томас Кайл, а роль Мауї знову виконав Двейн Джонсон.

«Кіт у капелюсі» (у кіно з 5 листопада)

Фотозона знайомила гостей із новою анімаційною пригодою за мотивами творів Доктора Сьюза. У центрі сюжету – знаменитий Кіт у капелюсі, який отримує найскладніше завдання у своїй кар'єрі: повернути радість дітям, що переживають непростий переїзд до нового міста.

«Дюна: Частина третя» (у кіно з 17 грудня)

Однією з найпопулярніших локацій стала фотозона, присвячена майбутньому завершенню епічної трилогії Дені Вільньова. Стрічка заснована на романі «Месія Дюни» Френка Герберта та продовжить історію Пола Атріда у виконанні Тімоті Шаламе. До своїх ролей також повернуться Зендея, Ребекка Ферґюсон, Флоренс П'ю та Хав'єр Бардем.