Warner Bros раскрыла название четвертой Матрицы

25 августа 2021 14:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Warner Bros раскрыла название четвертой Матрицы
Warner Bros раскрыла название четвертой Матрицы
pixabay.com

Кинокомпания Warner Bros раскрыла официальное название четвертой Матрицы с Киану Ривзом, релиз которой ожидается уже в декабре.

Читайте такжеМатрица: Революция: финальное противостояние людей и машин
Следующая часть франшизы Матрица будет иметь название «Матрица. Воскрешение» (The Matrix: Resurrections). 

Как сообщают западные СМИ, во время Cinema Con, который проходит в эти дни в Лас-Вегасе, журналисты также получили возможность эксклюзивно посмотреть трейлер грядущей премьеры. 

Судя по комментариям, полученным после просмотра, действие новой Матрицы будет прочно завязано на истории, которая была показана в предыдущих фильмах. В первом же кадре трейлера Нео в беседе с психиатром (в исполнении Нила Патрика Харриса) спрашивает, сумасшедший ли он.

Читайте такжеТОП-5 фактов о фильме «Двойник» с Уиллом Смитом
Мы здесь так не говорим.

В трейлере показано, как Нео встречает Тринити и жмет ей руку, затем появляется и Морфей, он протягивает Ривзу красную таблетку. 

Премьера фильма ожидается 22 декабря 2021 года

Напомним,

Облако тегов

Матрица премьера Warner Bros фильмы 2021

Материалы по теме

Клятва врача: на канале Украина состоится премьера 16-серийной мелодрамы с Ксенией Мишиной
Новости

Клятва врача: на канале Украина состоится премьера 16-серийной мелодрамы с Ксенией Мишиной
Елена и капитан: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2021)
Сериалы

Елена и капитан: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2021)
Холостячка-2: стала известна дата премьеры нового сезона шоу
Анонсы на ТВ

Холостячка-2: стала известна дата премьеры нового сезона шоу
Вечерний Квартал подготовил премьеру уникального спецпроекта ко Дню Независимости
Анонсы на ТВ

Вечерний Квартал подготовил премьеру уникального спецпроекта ко Дню Независимости

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK