Warner Bros раскрыла название четвертой Матрицы

Кинокомпания Warner Bros раскрыла официальное название четвертой Матрицы с Киану Ривзом, релиз которой ожидается уже в декабре.

Следующая часть франшизы Матрица будет иметь название «Матрица. Воскрешение» (The Matrix: Resurrections).

Как сообщают западные СМИ, во время Cinema Con, который проходит в эти дни в Лас-Вегасе, журналисты также получили возможность эксклюзивно посмотреть трейлер грядущей премьеры.

Судя по комментариям, полученным после просмотра, действие новой Матрицы будет прочно завязано на истории, которая была показана в предыдущих фильмах. В первом же кадре трейлера Нео в беседе с психиатром (в исполнении Нила Патрика Харриса) спрашивает, сумасшедший ли он.

Мы здесь так не говорим.

В трейлере показано, как Нео встречает Тринити и жмет ей руку, затем появляется и Морфей, он протягивает Ривзу красную таблетку.

Премьера фильма ожидается 22 декабря 2021 года

Напомним,