Матрица: Революция: финальное противостояние людей и машин

Эксклюзив 6 февраля 2021 02:00 Юлия Крутиева
Матрица: Революция: финальное противостояние людей и машин
Матрица: Революция: финальное противостояние людей и машин
пресс-служба

«Матрица: Революция» – это третий, завершающий фильм истории о противостоянии людей и машин. А также избранном, который призван спасти человечество.

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Фанаты трилогии назвали третью часть «Матрицы» самым сентиментальным из всех трех фильмов. Так, в первой части акцент был на философии Матрицы, во втором – на спецэффектах и боевых сценах. Сейчас же в центре сюжета сразу две линии: продолжении битвы людей и машин, и любовная история Тринити и Нео (Киану Ривз). Здесь очень много захватывающих моментов, которые поражают зрителя и удерживают внимание у экрана.

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Например, смерть Тринити или слепота главного героя. И все это на фоне битвы и победы, которая скорее напоминает временное перемирье. Фильм стоит смотреть хотя бы ради того, чтобы узнать, чем закончилась эта фантастическая трилогия.

Ну и нельзя не отметить прекрасную игру Киану Ривза и других главных героев. Несомненно, это картина вошла в историю, как классика голливудской фантастики!

Смотрите фильм «Матрица: Революция» в воскресенье, в 20:30, на канале НЛО TV!
 

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