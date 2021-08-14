ТОП-5 фактов о фильме «Двойник» с Уиллом Смитом

Канал 2+2 покажет фантастический боевик «Двойник», где Уилл Смит играет роль первоклассного киллера Генри Брогана.

В один момент главный герой становится мишенью таинственного агента, который знает каждый его шаг наперед. Как будет бороться Генри Броган со своим молодым клоном — смотрите в это воскресенье, в 18:00.

Самые интересные факты о боевике — в подборке от TV.UA.

1. Поклонникам Уилла Смита этот фильм должен понравиться вдвойне, потому что актер играет сразу двух главных героев — 51-летнего киллера и 23-летнего наемника. Правда, молодой Смит — его цифровая копия.

2. Первый сценарий «Двойника» продали студии Disney в 1997 году. Премьера фильма состоялась через 22 года! На главную роль тогда рассматривали настоящих легенд Голливуда: Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне, Клинта Иствуда и Шона Коннери. Но старт съемок постоянно откладывали. Официальная версия — в 90-х компьютерные эффекты не позволяли создать качественную цифровую копию героя. Фильм регулярно переписывали и дополняли.

3. Клон — это цифровой персонаж, но вся актерская игра была за Уиллом Смитом. Каждая отыгранная эмоция, удар, слеза — это настоящий Смит.

Актер вспоминает:

Я смотрел на самого себя в возрасте 23 лет, словно кто-то забрал у меня прожитые годы. С кинематографической точки зрения это потрясающе. Это кардинально изменит то, как фильмы снимаются, и как фильмы смотрятся.

4. Во время съемок был придуман новый термин — «байк-фу». Создатели фильма использовали все возможности новых технологий для сцены погони на мотоциклах по Картахене, где Генри Броган и его клон используют мотоциклы в качестве оружия против друг друга.

5. Шпионка Дэнни — боевая подруга Генри Брогана-старшего. Сначала авторы хотели, чтобы у нее была любовная линия с главным героем. Но во время постоянных доработок сюжета от идеи отказались.

Смотрите фантастический боевик «Двойник» в это воскресенье в 18:00 на телеканале 2+2.