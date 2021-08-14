Андрей Клименков: ТОП-5 фактов о главном актере сериала «Плут»
16 августа в 21:30 на телеканале 2+2 состоится премьера 16-серийного детективного сериала «Плут». Главную роль в ленте исполнил актер Андрей Клименков.
Как актер попал в проект, почему не стал футболистом и что вдохновляет его сегодня — в подборке от TV.UA.
Поиски себя
Андрей Клименков родом из Полтавы, где он получил свое первое образование. На удивление оно было совсем не актерское. Профессиональный театр и кино появились в его жизни позже.
«Когда пришло время выбирать университет, меня потянуло в Полтавский экономический вуз. Это были прекрасные 5 лет жизни. В вузе я изучил принципы менеджмента, маркетинга. Мы устраивали масштабные КВНы, которые собирали полные залы. Мы занимались и музыкой, и актерством. Конечно, это было не профессионально, но мы вкладывали душу и очень старались. Все это помогло мне в шоу-бизнесе, а позже в актерстве».
Клименков признается, все время, пока он искал себя, его поддерживали близкие: «Родители давали мне свободу выбора. С 16 лет я мог поступать так, как считаю нужным. И учеба в экономическом, и переезд в Киев, и театральный — все эти решения я принимал самостоятельно. За это я очень благодарен родителям».
Футбольные мечты
«В юношестве я всегда был в спорте — легкая атлетика, плавание. Затем 10 лет играл в футбол, я буквально жил этим. Но с профессиональным спортом не сложилось, — рассказывает Андрей. — Несмотря на это, спорт со мной навсегда. Это то, что удерживает меня на плаву».
К слову, за две недели до старта съемок «Плута» актер усиленно тренировался с каскадером, постановщиком трюков Дмитрием Рудым.
Вдохновение — в работе
Несмотря на активный график съемок, Клименков продолжает руководить авторским проектом «Благо_дарю», в котором актеры очень откровенно рассказывают свои истории через слова авторов монологов, стихов и песен: «Называю его ласково — своим детищем. Он однозначно отнимает много усилий и труда, но очень вдохновляет».
«Плут» — первая главная роль в сериале
Изначально Клименков пробовался на роль Андрея, лучшего друга Плута. Но прямо во время кастинга режиссер Валерий Ибрагимов предложил актеру сделать пару сцен главного героя.
На подготовку у Клименкова было всего полчаса, и как оказалось позже, это испытание он прошел весьма успешно — через неделю режиссер позвонил ему со словами: «Утвержден. С завтрашнего дня можешь ехать к постановщику трюков Диме Рудому, начинайте тренироваться!»
«Наверное, Валерий увидел во мне что-то общее с Плутом. Все оставляет свой отпечаток в жизни. В моем прошлом были ситуации, с которыми можно провести параллели с решениями Плута», — рассказывает актер.
Риск — благородное дело
Но отработав в первые съемочные дни несколько экшн-сцен, Клименков понял, что все получится, хотя будет непросто.