Андрей Клименков: ТОП-5 фактов о главном актере сериала «Плут»

16 августа в 21:30 на телеканале 2+2 состоится премьера 16-серийного детективного сериала «Плут». Главную роль в ленте исполнил актер Андрей Клименков.

Его герой — бывший заключенный по прозвищу Плут , который, освободившись из тюрьмы, становится оперуполномоченным столичного отделения полиции.

Как актер попал в проект, почему не стал футболистом и что вдохновляет его сегодня — в подборке от TV.UA.

Поиски себя

Андрей Клименков родом из Полтавы, где он получил свое первое образование. На удивление оно было совсем не актерское. Профессиональный театр и кино появились в его жизни позже.

«Когда пришло время выбирать университет, меня потянуло в Полтавский экономический вуз. Это были прекрасные 5 лет жизни. В вузе я изучил принципы менеджмента, маркетинга. Мы устраивали масштабные КВНы, которые собирали полные залы. Мы занимались и музыкой, и актерством. Конечно, это было не профессионально, но мы вкладывали душу и очень старались. Все это помогло мне в шоу-бизнесе, а позже в актерстве».

Клименков признается, все время, пока он искал себя, его поддерживали близкие: «Родители давали мне свободу выбора. С 16 лет я мог поступать так, как считаю нужным. И учеба в экономическом, и переезд в Киев, и театральный — все эти решения я принимал самостоятельно. За это я очень благодарен родителям».

Футбольные мечты

«В юношестве я всегда был в спорте — легкая атлетика, плавание. Затем 10 лет играл в футбол, я буквально жил этим. Но с профессиональным спортом не сложилось, — рассказывает Андрей. — Несмотря на это, спорт со мной навсегда. Это то, что удерживает меня на плаву».

К слову, за две недели до старта съемок «Плута» актер усиленно тренировался с каскадером, постановщиком трюков Дмитрием Рудым.

Вдохновение — в работе

Несмотря на активный график съемок, Клименков продолжает руководить авторским проектом «Благо_дарю», в котором актеры очень откровенно рассказывают свои истории через слова авторов монологов, стихов и песен: «Называю его ласково — своим детищем. Он однозначно отнимает много усилий и труда, но очень вдохновляет».

«Плут» — первая главная роль в сериале

Изначально Клименков пробовался на роль Андрея, лучшего друга Плута. Но прямо во время кастинга режиссер Валерий Ибрагимов предложил актеру сделать пару сцен главного героя.

На подготовку у Клименкова было всего полчаса, и как оказалось позже, это испытание он прошел весьма успешно — через неделю режиссер позвонил ему со словами: «Утвержден. С завтрашнего дня можешь ехать к постановщику трюков Диме Рудому, начинайте тренироваться!»

«Наверное, Валерий увидел во мне что-то общее с Плутом. Все оставляет свой отпечаток в жизни. В моем прошлом были ситуации, с которыми можно провести параллели с решениями Плута», — рассказывает актер.

Риск — благородное дело

В проект Клименков заходил со старой травмой спины.«Меня утвердили, мы зашли в репетиции, где с первого дня были серьезные физнагрузки и самое сложное — на концетрацию внимания, как на площадке. Я понимал степень ответственности и, постоянно приезжая к травматологу, задавал ему вопрос: «Пока не поздно отказаться, скажите, я со своей проблемой смогу не остановиться в ТАКОМ проекте?». Он вздохнул и объяснил, что до самого финиша я буду постоянно терпеть сильную боль, колоть обезболивающие, но отработаю. Нужно только стабильно к нему приезжать и восстанавливаться. Оставалось поверить ему и себе, и в первую очередь режиссеру», — вспоминает актер.

Но отработав в первые съемочные дни несколько экшн-сцен, Клименков понял, что все получится, хотя будет непросто.