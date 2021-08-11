Плут - смотреть онлайн 3 серию от 18.08.2021
11 августа 2021 06:00
Александр Кива
Плут - смотреть онлайн 3 серию от 18.08.2021
пресс-служба
18 августа на канале 2+2 выйдет 1 серия сериала Плут. 1 серию сериала Плут смотрите онлайн совсем скоро на tv.ua.
Смотрите в 3 серии сериала Плут: Владелец компании, чьи бриллианты похитил Плут, обманом вывозит Солдата из СИЗО. Андрей помогает Плуту освободить племянника, «столкнув лбами» две бандитские группировки. Друзья решают посвятить Валеру в общую тайну. Первое дело Плута в роли опера – загадочное убийство сотрудника наркоотдела Кутепова.
3 серию сериала Плут смотрите онлайн совсем скоро на tv.ua.