Плут - смотреть онлайн 3 серию от 18.08.2021

11 августа 2021 06:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Плут - смотреть онлайн 3 серию от 18.08.2021
Плут - смотреть онлайн 3 серию от 18.08.2021
пресс-служба

18 августа на канале 2+2 выйдет 1 серия сериала Плут. 1 серию сериала Плут смотрите онлайн совсем скоро на tv.ua.

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Смотрите в 3 серии сериала Плут: Владелец компании, чьи бриллианты похитил Плут, обманом вывозит Солдата из СИЗО. Андрей помогает Плуту освободить племянника, «столкнув лбами» две бандитские группировки. Друзья решают посвятить Валеру в общую тайну. Первое дело Плута в роли опера – загадочное убийство сотрудника наркоотдела Кутепова.

3 серию сериала Плут смотрите онлайн совсем скоро на tv.ua.

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