Плут: телеканал 2+2 снимает новый детективный сериал

Телеканал 2+2 начал съемки нового остросюжетного сериала собственного производства «Плут», премьера которого запланирована на осенний телесезон 2021 года.

«Плут» – 16-серийный детектив про сообразительного смельчака, настойчивого и бесстрашного бывшего преступника по прозвищу Плут, который пережив потерю близких, бандитское юношество и годы в тюрьме, в один момент круто меняет свою судьбу. Вместе с товарищем Андреем, который работает руководителем оперативной части столичного отделения полиции, он проворачивает дерзкую аферу и становится «оперативником Станиславом Бойко» – их общим другом, который год назад погиб. Новые документы, чужое имя и впервые в жизни законная работа – у Плута есть все, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но бывший заключенный устраивается в полицию не только с благородной целью, помочь другу поймать опасного преступника… Плут планирует воспользоваться положением, чтобы подобраться к криминальному коррупционеру, на участке которого он когда-то спрятал украденные бриллианты.

Съемочная группа сериала "Плут" / пресс-служба

В главных ролях: Андрей Клименков, Дмитрий Паламарчук, Марианна Дружинец, Сергей Дзялик, Даниил Мирешкин, Елена Турбал и другие.

Один очень мудрый режиссер сказал: «Для того, чтобы снять великое кино, нужно три вещи: хороший сценарий, очень хороший сценарий и очень-очень хороший сценарий. Так вот, у нас есть всё, чтобы снять достойный сериал: прекрасный сценарий, талантливая команда, с которой мы уже сработались, и самое главное – заинтересованность каждого в результате. Есть ощущение, что у «Плута» будет не один сезон, и его, без сомнения, полюбят телезрители, – прокомментировал старт съемок Валерий Ибрагимов, режиссер сериала.

Режиссер Валерий Ибрагимов / пресс-служба

16-серийний детектив по заказу канала 2+2 снимает продакшн-студия «Sfera Film». Режиссер: Валерий Ибрагимов. Сценарий: Игорь Швецов, Дмитрий Лысенко. Продюсеры: Сергей Кизима, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков.