Плут: телеканал 2+2 снимает новый детективный сериал
Телеканал 2+2 начал съемки нового остросюжетного сериала собственного производства «Плут», премьера которого запланирована на осенний телесезон 2021 года.
В главных ролях: Андрей Клименков, Дмитрий Паламарчук, Марианна Дружинец, Сергей Дзялик, Даниил Мирешкин, Елена Турбал и другие.
Один очень мудрый режиссер сказал: «Для того, чтобы снять великое кино, нужно три вещи: хороший сценарий, очень хороший сценарий и очень-очень хороший сценарий. Так вот, у нас есть всё, чтобы снять достойный сериал: прекрасный сценарий, талантливая команда, с которой мы уже сработались, и самое главное – заинтересованность каждого в результате. Есть ощущение, что у «Плута» будет не один сезон, и его, без сомнения, полюбят телезрители, – прокомментировал старт съемок Валерий Ибрагимов, режиссер сериала.
16-серийний детектив по заказу канала 2+2 снимает продакшн-студия «Sfera Film». Режиссер: Валерий Ибрагимов. Сценарий: Игорь Швецов, Дмитрий Лысенко. Продюсеры: Сергей Кизима, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков.