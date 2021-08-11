Плут - смотреть онлайн 1 серию от 16.08.2021

16 августа на канале 2+2 выйдет 1 серия сериала Плут. 1 серию сериала Плут смотрите онлайн совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Плут:

После 8 лет в тюрьме Саша Плутский по прозвищу Плут выходит на свободу. Его бывшие подельники – бандиты криминального авторитета Рыбака, пытаются заставить Плута выдать тайник с бриллиантами, которые он спрятал до заключения. Плут ищет поддержку у друзей детства – Лены, жены погибшего друга, и Андрея, который теперь работает начальником РОВД. Наведавшись к тайнику, Плут понимает, что забрать бриллианты будет непросто.

1 серию сериала Плут смотрите онлайн совсем скоро на tv.ua.