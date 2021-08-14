Затерянный мир: Мистика Сатурна - смотреть выпуск онлайн от 16.08.2021

14 августа 2021 11:26 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Мистика Сатурна - смотреть выпуск онлайн от 16.08.2021
Затерянный мир: Мистика Сатурна - смотреть выпуск онлайн от 16.08.2021
пресс-служба

16 августа в 16:55 на канале 2+2 выйдет премьерный выпуск проекта Затерянный мир. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий проекта Геннадий Попенко раскроет удивительные и неизвестные до сих пор факты о самой загадочной планете Солнечной системе — Сатурн.

Что вы могли не знать о Сатурне, из-за чего эту планету называют «инкубатором жизни во Вселенной», почему древние цивилизации поклонялись и даже боялись ее — расскажут авторы программы.

А также вы увидите настоящий эксклюзив – интервью со специалистами NASA, которые 20 лет изучали Сатурн и его спутники. Ученые вместе с Европейским космическим агентством разработали аппарат, который может находиться рядом с планетой на протяжении длительного времени. Только в программе «Затерянный мир» — подробности рискованной миссии на Сатурн.  

1 выпуск программы Затерянный мир смотрите 16.08.2021 в 16:55 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.

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