Дэдпул - ТОП-5 интересных фактов о фильме

В эту субботу, 21 августа, канал 2+2 покажет сразу две части фильма «Дэдпул» про наемника Уэйда Уилсона, который получает суперспособности: проворство и самоисцеление.

Но достаются они ему слишком дорогой ценой — его клеточная структура постоянно меняется, а здравомыслие сомнительно. TV.UA собрал самые интересные, но малоизвестные факты о фильме.

1. Для актера Райана Рейнольдса это пятая роль героя из комиксов. Ранее актер сыграл Ганнибала в «Блэйде: Троица», Уэйда Уилсона в «Росомахе», Хэла Джордана в «Зеленом Фонаре» и Ника Уолкера в «Призрачном патруле».

2. Первый тестовый эпизод «Дэдпула» отсняли еще в 2012 году для 20th Century Fox, но студия отказалась от идеи. Через два года ролик попал в Сеть и собрал такое количество просмотров и положительных отзывов, что продюсеры решили запустить «Дэдпула» в разработку.

3. В комиксах Дэдпул — один из немногих героев Marvel, который общается с читателями. Наемник болтает с аудиторией даже во время драк.

4. Продюсеры планировали, что у костюма Дэдпула будет подкладка, которая сделает тело супергероя спортивным и накаченным. Но в последний момент костюмерам пришлось отшивать все дополнительные детали, поскольку Райан Рейнольдс слишком переусердствовал в спортзале.

5. Райан — давний фанат комиксов о Дэдпуле и не раз говорил, что хотел бы сыграть его в кино. После премьеры первого фильма актер заявил, что Дэдпул — его последняя роль, связанная с супергероями. Исключением стало продолжение боевика.

Проведите вечер субботы на канале 2+2 за просмотром фантастического боевика: 22:00 — «Дэдпул»; 00:05 — «Дэдпул-2».