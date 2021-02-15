Смотреть трейлер Лиги справедливости Зака Снайдера

15 февраля 2021 09:30 Алла Лысак
Смотреть трейлер Лиги справедливости Зака Снайдера
В сети появился финальный трейлер Лиги справедливости Зака Снайдера
кадр из фильма

Эпопея со Снайдеркатом подходит к своему логическому завершению, в преддверии премьеры создатели выпустили финальный трейлер.

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В Сети опубликован финальный трейлер режиссерской версии фильма о супергероях — «Лига справедливости». Ролик к оригинальной версии Зака Снайдера появился сегодня на канале YouTube HBO Max.

В 2,5 минутном видео замечено много кадров, которые в кинотеатральную версию ранее не попали.

Можно увидеть Лигу, Амазонок, Дарксайда и Джокера в исполнении Джареда Лето.

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Отметим, что премьера четырехчасовой картины запланирована на 18 марта 2021 года, первыми ее смогут посмотреть пользователи стримингового сервиса HBO Max.

Напомним.

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