Смотреть трейлер Лиги справедливости Зака Снайдера
15 февраля 2021 09:30
Алла Лысак
В сети появился финальный трейлер Лиги справедливости Зака Снайдера
кадр из фильма
Эпопея со Снайдеркатом подходит к своему логическому завершению, в преддверии премьеры создатели выпустили финальный трейлер.
В Сети опубликован финальный трейлер режиссерской версии фильма о супергероях — «Лига справедливости». Ролик к оригинальной версии Зака Снайдера появился сегодня на канале YouTube HBO
Max.
В 2,5 минутном видео замечено много кадров, которые в кинотеатральную версию ранее не попали.
Можно увидеть Лигу, Амазонок, Дарксайда и Джокера в исполнении Джареда Лето.
Отметим, что премьера четырехчасовой картины запланирована на 18 марта 2021 года, первыми ее смогут посмотреть пользователи стримингового сервиса HBO Max.
Напомним.