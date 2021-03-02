Премьеры Netflix: фильм о конце света, сериал от создателей Бумажного дома и история Ли Бардуго

2 марта 2021 09:30 Алла Лысак
Премьеры Netflix: фильм о конце света, сериал от создателей Бумажного дома и история Ли Бардуго
Премьеры Netflix: фильм о конце света, сериал от создателей Бумажного дома и экранизация романа Ли Бардуго
кадр из фильма

Весна будет урожайной для любителей контента стримингового сервиса Netflix.

«Тень и Кость»

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Дебютный роман Ли Бардуго увидел свет в далеком 2012 году.

 Дошло дело и до экранизации.

Действие происходит в вымышленной стране Равке, главная героиня обнаруживает у себя некий дар, способный объединить мир. Однако на ее пути, по законам жанра, оказываются коварные силы зла. Несмотря на синопсис, который не вызывает особого любопытства, сериал выглядит многообещающе, картинка, судя по трейлеру, будет красивой, а в продюсерском кресле, не забываем, находится известный Шон Левы (Очень странные дела).

«Ведьмак»

Генри Кэвилл в этом году вернется к роли Ведьмака. Съемки стартовали летом 2020.

Дата премьеры пока остается в секрете, однако есть неофициальные данные, что второй сезон вернется уже этой весной.

«Не смотри вверх»

Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Кейт Бланшет, Тимати Шаламе, Ариана Градне и Джона Хилл… Актерский состав беспрецедентный!

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Адам Маккей планирует показать зрителям ближайшее будущее, где ученые-астронавты замечают метеорит, который точно упадет на Землю. Чтобы предупредить человечество, они решают поехать в тур. Однако ученым почему-то никто не верит.

«Красный дерматин»

Чтобы спастись от сутенера, женщины отправляются в безумное путешествие в поисках свободы. Но главное, что вы должны узнать о сериале «Красный дерматин» – его создателем является Алекс Пина, продюсер и режиссер нашумевшего испанского сериала в жанре криминальной драмы Бумажный дом.

Все же слышали о Бумажном доме, правда? Мир буквально замер в ожидании пятого сезона, пока можно отвлечься на Дермантин.

Напомним,

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