Netflix назвал дату премьеры нового и последнего сезона сериала «Бумажный дом»

25 мая 2021 12:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Netflix назвал дату премьеры нового и последнего сезона сериала «Бумажный дом»
Netflix назвал дату премьеры нового сериала «Бумажный дом»
пресс-служба

Пятый и финальный сезон сериала «Бумажный дом» будет разделен на две части.

Netflix, наконец, раскрыл одну из главных интриг года, назвав дату премьеры последнего сезона криминальной драмы «Бумажный дом».

Читайте такжеФорсаж 9: опубликован второй трейлер
На стриминговой платформе шоу будут выпускать двумя частями, релиз первой состоится 3 сентября, а второй  — 3 декабря.

Вместе с оглашением даты сервис показал и небольшой тизер предстоящего сезона, пообещав зрителям не просто битву, а настоящую войну. 

Отметим, что «Бумажный дом» рассказывает о группе преступников, которые решили ограбить Испанский монетный двор, а затем и Банк Испании.

Но, конечно, не все идет по запланированному сценарию. 

Напомним,

Облако тегов

сериалы Netflix сериалы netflix сериалы 2021

Материалы по теме

Зоя: смотреть 5 серию онлайн
Сериалы

Зоя: смотреть 5 серию онлайн
Зоя: смотреть 4 серию онлайн
Сериалы

Зоя: смотреть 4 серию онлайн
Будиночок на щастя: смотреть онлайн 12 серию
Сериалы

Будиночок на щастя: смотреть онлайн 12 серию
Спасти Веру: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 24.05.2021)
Сериалы

Спасти Веру: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 24.05.2021)

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021

Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)
Будиночок на щастя: смотреть онлайн 11 серию

Будиночок на щастя: смотреть онлайн 11 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK