Netflix назвал дату премьеры нового и последнего сезона сериала «Бумажный дом»
Пятый и финальный сезон сериала «Бумажный дом» будет разделен на две части.
Netflix, наконец, раскрыл одну из главных интриг года, назвав дату премьеры последнего сезона криминальной драмы «Бумажный дом».
Вместе с оглашением даты сервис показал и небольшой тизер предстоящего сезона, пообещав зрителям не просто битву, а настоящую войну.
Отметим, что «Бумажный дом» рассказывает о группе преступников, которые решили ограбить Испанский монетный двор, а затем и Банк Испании.
Но, конечно, не все идет по запланированному сценарию.
Напомним,