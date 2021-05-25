Netflix назвал дату премьеры нового и последнего сезона сериала «Бумажный дом»

Пятый и финальный сезон сериала «Бумажный дом» будет разделен на две части.

Netflix, наконец, раскрыл одну из главных интриг года, назвав дату премьеры последнего сезона криминальной драмы «Бумажный дом».

На стриминговой платформе шоу будут выпускать двумя частями, релиз первой состоится 3 сентября, а второй — 3 декабря.

Вместе с оглашением даты сервис показал и небольшой тизер предстоящего сезона, пообещав зрителям не просто битву, а настоящую войну.

Отметим, что «Бумажный дом» рассказывает о группе преступников, которые решили ограбить Испанский монетный двор, а затем и Банк Испании.

Но, конечно, не все идет по запланированному сценарию.

Напомним,