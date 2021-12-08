Как живой: триллер стартует в кино с 9-го декабря

Как живой: триллер стартует в кино с 9-го декабря

С 9 декабря в кинотеатрах стартует показ триллера "Как живой".

Джеймс и Софи – молодая пара, чей союз довольно благополучен. По крайней мере, был таковым до того, как умерший отец Джеймса оставил ему в наследство бизнес и большое семейное поместье.

Для управления наследством Джеймс вынужден переехать, в необходимости чего он убеждает Софи. Молодая женщина неохотно соглашается, рассчитывая проявить свой талант дизайнера в оформлении старинного особняка.

Как живой: триллер стартует в кино с 9-го декабря / ParakeeT film

Однако по приезду в новый дом пара сталкивается с трудностями, которые ухудшают их отношения. У Джеймса увеличивается напряжение из-за новой работы, и он не способен уделять столько же внимания жене, как и раньше. Софи не справляется с необходимостью руководить обслуживающим персоналом и распускает всю прислугу.

На пике кризиса паре буквально подворачивается приобретение, которое кажется решением возникших проблем. А именно: андроид, который запрограммирован выполнять все, о чем его просят его владельцы.

Как живой: триллер стартует в кино с 9-го декабря / ParakeeT film

Так в жизни Софи и Джеймса появляется третий – робот по имени Генри. Искусственный интеллект в облике красивого молодого мужчины.

Генри умен, послушен и исполнителен, он ловко справляется со всеми обязанностями по дому. Он одинаково прекрасный компаньон как для Джеймса в спорте, так и для Софи в дружеских беседах.

По мере того как все трое становятся ближе друг к другу, отношения между Генри, Джеймсом и Софи усложняются. В их отношения проникают ревность, неуверенность и неверность.

Как живой: триллер стартует в кино с 9-го декабря / ParakeeT film

Но разве может робот испытывать подобные чувства? И разве могут возникнуть какие-либо чувства к роботу? Ответы на эти вопросы кроются в неожиданной развязке триллера “Как живой”. Смотрите в кинотеатрах с 9 декабря.