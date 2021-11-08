Кошачьи миры Луиса Уэйна: Елена Кравец стала голосом Рассказчицы в новом фильме с Камбербэтчем

С 11 ноября в украинских кинотеатрах стартует байопик “Кошачьи миры Луиса Уэйна”, рассказывающий о жизни и любви эксцентричного художника Луиса Уэйна в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

Художник-аристократ прославился своими иллюстрациями с участием котов, которые не только оставили огромный след в искусстве, но и в корне изменили отношение к семейству кошачьих в викторианскую эпоху.

В фильме также сыграли две главные звезды шоу “Корона”: Клэр Фой воплотила образ жены художника – Эмили Ричардсон, в то время как лауреатка премии “Оскар” Оливия Колман осталась за кадром в образе Рассказчицы, чей голос проводит зрителя через основные этапы жизни Луиса Уэйна.

Кошачьи миры Луиса Уэйна: Елена Кравец стала голосом Рассказчицы в новом фильме / VLGFILM Ukraine

Украинским же голосом Оливии Колман-Рассказчицы стала звезда Студии “Квартал 95” Елена Кравец. Украинская актриса ранее не была знакома с творчеством Луиса Уэйна, чье имя, к сожалению, стали забывать даже в родной Британии, да и в целом звезда “Квартала” причисляет себя скорее к “собачникам”, хотя может и изменить свое мнение:

Я больше собак люблю. Но в последнее время думаю: «а не завести ли кошку?». Доросла, видимо, до их уровня сознания.

Кроме того, Елена подчеркнула свою огромную симпатию к Оливии Колман, чьим украинским голосом стала для “Кошачьих миров”:

Среди множества работ Оливии особенно выделяю для себя ее образ уже зрелой Елизаветы ІІ в “Короне” и сильнейший фильм “Отец”, который смело советую.

Что же до актерской магии Бенедикта Камбербэтча, которую она одной из первых увидела в новом фильме, то Елена Кравец уверена:

Он невероятно талантлив, конечно, и уникален в своем роде. Это настоящий актёрский дар – влюблять зрителя в каждого своего персонажа!

Как магия номинанта на премию “Оскар” и звезды “Доктора Стрэнджа”, “Шерлока”, “Игры в имитацию” подействует на украинских зрителей - узнаем совсем скоро. Фильм с участием Бенедикта Камбербэтча, Клэр Фой, а также Андреа Райзборо (“Смерть Сталина”, “Бердман”), Тоби Джонса (“Первый мститель”, “Шпион, выйди вон!”), Стейси Мартин (“Творец”, “Молодой Годар”), Софии Де Мартино (“Локи”), музыканта Ника Кейва и Тайки Вайтити (“Персонаж”,“Кролик ДжоДжо”) появится на больших экранах с 11 ноября.