Когда выйдет вторая часть «Дюны»

27 октября 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Когда выйдет вторая часть «Дюны»
Кадр из фильма «Дюны» / Legendary Pictures, Warner Bros.

Legendary Pictures анонсировала съемки второй части фантастической эпопеи «Дюна».

В социальной сети студии появилось сообщение, в котором сказано, что команда «Дюны» готова с удовольствием продолжить путь. 

Ранее генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение.

«Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос»,
 — сказала она, тем самым подтвердив дальнейшие планы на популярную франшизу. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.

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Дистрибуцией картины выступит все та же Warner Bros., которая также поможет финансировать производство фильма.

Картина с названием «Дюна 2» / Dune: Part 2 выйдет в кинотеатрах 20 октября 2023 года, спустя некоторое время она появится и в стриминговом сервисе HBO Max.

Напомним,

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