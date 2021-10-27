Когда выйдет вторая часть «Дюны»
Legendary Pictures анонсировала съемки второй части фантастической эпопеи «Дюна».
В социальной сети студии появилось сообщение, в котором сказано, что команда «Дюны» готова с удовольствием продолжить путь.
Ранее генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение.
«Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос»,— сказала она, тем самым подтвердив дальнейшие планы на популярную франшизу. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.
Картина с названием «Дюна 2» / Dune: Part 2 выйдет в кинотеатрах 20 октября 2023 года, спустя некоторое время она появится и в стриминговом сервисе HBO Max.
Напомним,