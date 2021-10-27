Когда выйдет вторая часть «Дюны»

Legendary Pictures анонсировала съемки второй части фантастической эпопеи «Дюна».

В социальной сети студии появилось сообщение, в котором сказано, что команда «Дюны» готова с удовольствием продолжить путь.

Ранее генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение.

«Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос»,

— сказала она, тем самым подтвердив дальнейшие планы на популярную франшизу. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.

Дистрибуцией картины выступит все та же Warner Bros., которая также поможет финансировать производство фильма.

Картина с названием «Дюна 2» / Dune: Part 2 выйдет в кинотеатрах 20 октября 2023 года, спустя некоторое время она появится и в стриминговом сервисе HBO Max.

Напомним,