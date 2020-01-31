Netflix решил судьбу 3 сезона «Полового воспитания»: будет ли продолжение?
Состоится ли третий сезон сериала «Половое воспитание»?
Сериал «Половое воспитание» рассказывает историю подростковой сексуальности: скромный и целомудренный Отис, знающий о сексе все, поскольку его мама является сексологом, становится школьным секс-терапевтом.
Netflix не торопился с заявлениями о продлении, что заставило забеспокоиться преданных поклонников сериала. Но ожидаемый, учитывая рейтинги этого молодежного сериала, третий сезон все-таки был анонсирован!
Съемки продолжения стартуют в мае 2020 года, а на экраны Отис и компания вернутся, скорее всего, уже в 2021 году.
Напомним,