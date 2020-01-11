Netflix выпустил трейлер 2 сезона сериала Половое воспитание: смотреть онлайн

11 января 2020 22:00 Александр Кива
Netflix выпустил трейлер 2 сезона сериала Половое воспитание: смотреть онлайн
Половое воспитание: вышел трейлер 2 сезона сериала

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала Половое воспитание (Sex Education).

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В новом сезоне у главного героя — Отиса — будут развиваться отношения с Олой (Патрисией Эллисон), однако в то же время продолжится роман их родителей. Мать Отиса Джин Ф. Милберн, которую играет Джиллиан Андерсон, придет в его школу в качестве нового профессора с курсом сексуального воспитания, а также в сериале появятся новые герои и линии: например, судя по трейлеру, у Эрика (Нкути Гатва), лучшего друга Отиса, появится новый молодой человек. 

В новом сезоне Полового воспитания будет 8 серий, а премьера состоится 17 января на канале Netflix. 

Напомним,

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