Netflix выпустил трейлер 6 сезона сериала Грейс и Фрэнки: смотреть онлайн

Netflix представил трейлер шестого сезона сериала с Джейн Фондой и Лили Томлин.

Ролик появился на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

В центре сюжета сериала — две давние соперницы. Судьбы этих женщин пересекаются после того, как их мужья сообщают, что планируют пожениться. Мастерицы лицедейства Джейн Фонда и Лили Томлин, сыгравшие Грейс Хэнсон и Фрэнсис Бергштейн, продолжат рассказывать о невероятной жизни двух таких разных подруг, решивших провести жизнь вместе, и идущих по ней с юмором и высоко поднятой головой.

6 сезон выйдет на Netfix 15 января 2020 года. Также стало известно, что сериал "Грейс и Фрэнки" продлили на 7 сезон, который станет последним.