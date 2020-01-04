Netflix выпустил трейлер 6 сезона сериала Грейс и Фрэнки: смотреть онлайн
Netflix представил трейлер шестого сезона сериала с Джейн Фондой и Лили Томлин.
В центре сюжета сериала — две давние соперницы. Судьбы этих женщин пересекаются после того, как их мужья сообщают, что планируют пожениться. Мастерицы лицедейства Джейн Фонда и Лили Томлин, сыгравшие Грейс Хэнсон и Фрэнсис Бергштейн, продолжат рассказывать о невероятной жизни двух таких разных подруг, решивших провести жизнь вместе, и идущих по ней с юмором и высоко поднятой головой.