Надя Дорофеева показала, как выносит мусор: в золотом мини и на каблуках
Развлекать поклонников ‒ главная миссия звезд шоу-бизнеса на карантине.
Любимица миллионов снимает личный влог, выходит в прямые эфиры с поклонниками, проводит мастер-классы нанесения макияжа, устраивает онлайн-фотосессии, пишет подборки любимых книг и фильмов, а также поет для поклонников вместе с супругом Владимиром Дантесом.
Повеселить и озадачить публику девушке удалось и в этот раз. Певица опубликовала неоднозначный кадр с недавней фотосессии. Одета Дорофеева как с обложки глянца: золотистое платье-пиджак и сапоги такого же цвета. Образ дополняет легкая укладка и коричневые очки. Все было бы отлично, если бы не черный мусорный пакет в ее руке.
Очень прикольный и смешной проект. Ну уж так мусор я не выносила. А если серьезно, то даже такое занятие можно сделать незабываем и веселым. Сходим с ума понемногу, зато красиво,‒ написала Надя, добавив хештег «фешнтрешн».
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