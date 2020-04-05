Надя Дорофеева показала, как выносит мусор: в золотом мини и на каблуках

Развлекать поклонников ‒ главная миссия звезд шоу-бизнеса на карантине.

Именно такого мнения придерживается экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева . На самоизоляции знаменитость чего только не придумает.

Любимица миллионов снимает личный влог, выходит в прямые эфиры с поклонниками, проводит мастер-классы нанесения макияжа, устраивает онлайн-фотосессии, пишет подборки любимых книг и фильмов, а также поет для поклонников вместе с супругом Владимиром Дантесом.

Повеселить и озадачить публику девушке удалось и в этот раз. Певица опубликовала неоднозначный кадр с недавней фотосессии. Одета Дорофеева как с обложки глянца: золотистое платье-пиджак и сапоги такого же цвета. Образ дополняет легкая укладка и коричневые очки. Все было бы отлично, если бы не черный мусорный пакет в ее руке.

В подписи к снимку, девушка отметила, что в подобных авантюрах она еще не принимала участия, однако этот опыт показался ей интересным и необычным.

Очень прикольный и смешной проект. Ну уж так мусор я не выносила. А если серьезно, то даже такое занятие можно сделать незабываем и веселым. Сходим с ума понемногу, зато красиво,

‒ написала Надя, добавив хештег «фешнтрешн».

Напомним,

Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram