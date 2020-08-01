Супер Топ-модель по-украински: участница ответила на самые популярные вопросы о Суперсезоне
Почему девушкам можно пользоваться телефонами? Сколько участниц прошло в эфир? Ответы на эти и другие вопросы дала Катя Свинарчук.
Вопрос №1: Почему у участниц не забрали телефоны?
– Мы все взрослые, работающие люди, и телефон – это уже не прихоть для развлечения, а необходимость для работы, – объяснила Катя. – Поэтому Новый канал вошел в наше положение и разрешил их оставить.
Вопрос №2: Сколько всего участниц? Кто ушел? Кто выиграл?
Вопрос №3: Вы снимаете Instastories из дому/кафе, это значит, что вы уже ушли?
– Во-первых, мы выставляем много архивных видео и фото, которые были сделаны месяц, год, 10 лет назад. Во-вторых, наши сценаристы и режиссеры – очень умные люди, и чтобы немного запутать зрителей мы можем специально снимать сторис так, будто бы мы уже не на проекте, – объяснила участница модельного реалити Нового канала. – И в-третьих, это же Суперсезон! Новые правила, новые возможности. Скажу по секрету, вы даже можете встретить одну из участниц, спокойно попивающую кофеек и снимающую сторис в центре Киева! Но не спешите подходить, возможно, это все снимает скрытая камера.
Так что нет смысла пытаться вычислить, кто из девушек покинул проект по снимкам и видео в соцсетях! Лучше запаситесь терпением, и уже этой осенью вы получите ответы на все вопросы и узнаете, кто станет победительницей «Супер Топ-модели по-украински».
Напомним,