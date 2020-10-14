Владимир Остапчук заявил, что на его свадьбе не будет детей от предыдущего брака

14 октября 2020 18:10 Катерина Даниленко
Владимир Остапчук заявил, что на его свадьбе не будет детей от предыдущего брака
Владимир Остапчук с дочкой Эмилией
социальная сеть Instagram

Уже завтра, 15 октября, телеведущий Владимир Остапчук во второй раз женится.

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Праздничное торжество должно было состояться еще раньше, однако ведущий на тот момент заболел COVID-19. Сейчас же Владимир и его избранница Кристина Горняк вовсю готовятся к важному событию.

В канун торжества в своем микроблоге шоумен решил ответить на самые интересные, по его мнению, вопросы подписчиков. Так, кто-то из фолловеров поинтересовался, приглашены ли дети Владимира на свадьбу папы.

Нет, не будут,
– написал ведущий, сопроводив Stories кадром с Эмилией и Эваном.

Владимир Остапчук с детьми / социальная сеть Instagram

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На свадебное торжество влюбленные пригласили всего 45 гостей, среди которых не будет пар с детьми, поэтому своих малышей Владимир также не позвал. С дочерью и сыном молодожены отдельно отпразднуют радостное событие в жизни их папы.

Напомним,

 

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