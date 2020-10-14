Владимир Остапчук заявил, что на его свадьбе не будет детей от предыдущего брака
Уже завтра, 15 октября, телеведущий Владимир Остапчук во второй раз женится.
В канун торжества в своем микроблоге шоумен решил ответить на самые интересные, по его мнению, вопросы подписчиков. Так, кто-то из фолловеров поинтересовался, приглашены ли дети Владимира на свадьбу папы.
Нет, не будут,– написал ведущий, сопроводив Stories кадром с Эмилией и Эваном.
Напомним,
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