Танці з зірками-2020: Тина Кароль соблазняет идеальной фигурой в наряде с эффектным декольте
Проект «Танці з зірками» не только поражает нас невероятными постановками, но и образами участников.
Но если Кухар больше времени проводит за судейским столом, то Тине Кароль приходиться выглядеть на все 100 на протяжении всего прямого эфира.
Вместе со стилистами проекта Тина скрупулезно выбирает каждый свой наряд. Вот и во время девятого выпуска от ведущей невозможно было оторвать взгляд.
В этот раз Кароль вышла на паркет в платье с длинной юбкой и смелым разрезом сбоку от одного из своих любимых брендов. Верх наряда комбинированный - из сетки и гладкой ткани, с эффектным декольте.
Напомним,