Танці з зірками-2020: Тина Кароль соблазняет идеальной фигурой в наряде с эффектным декольте

Проект «Танці з зірками» не только поражает нас невероятными постановками, но и образами участников.

Не проходят мимо внимания публики и наряды судей и ведущих. Зрители «Танців з зірками» каждый эфир восхищаются нарядами Екатерины Кухар и Тины Кароль.

Но если Кухар больше времени проводит за судейским столом, то Тине Кароль приходиться выглядеть на все 100 на протяжении всего прямого эфира.

Вместе со стилистами проекта Тина скрупулезно выбирает каждый свой наряд. Вот и во время девятого выпуска от ведущей невозможно было оторвать взгляд.

В этот раз Кароль вышла на паркет в платье с длинной юбкой и смелым разрезом сбоку от одного из своих любимых брендов. Верх наряда комбинированный - из сетки и гладкой ткани, с эффектным декольте.

Певица Тина Кароль

Сразу после завершения прямого эфира Тина поспешила поделиться серией фотографий в этом наряде на своей странице в Инстаграм.

Напомним,