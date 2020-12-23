Від пацанки до панянки-5: директор Школы леди рассказала об истериках и шквале нецензурной лексики у участниц

Від пацанки до панянки-5: директор Школы леди рассказал об истериках и шквале нецензурной лексики у участниц

Татьяна Мокриди рассказала о причинах истерик и шквале нецензурной лексики у участниц реалити «Від пацанки до панянки».

Уже через несколько недель состоятся съемки финала реалити «Від пацанки до панянки» . На проекте осталось пять учениц Школы леди. Они продолжают бороться с Zависимостями и работают над своими манерами. Еженедельно выполняют задания педагогов и получают новые знания. Все ради новой, самостоятельной и самодостаточной жизни. Ведь им так хочется вырваться из «собственного ада».

Директор Школы леди Татьяна Мокриди призналась, есть ли у нее любимая ученица.

Фаворитки нет, – говорит директор. – Есть качества в той или иной девушке, которые мне нравятся.

А еще Татьяна признается, что ей самой интересно, кто победит в проекте.

Все зависит от желания и целеустремленности девушек, – рассказывает директор. – На одной неделе мне кажется, что финалисткой может быть та или иная. А уже на следующей они едут домой. Ученицы часто непрогнозируемы. Могут успешно сдать экзамен, а провалиться на чем-то простом. Например, устроить истерику из-за маникюра или во время стрижки кончиков волос на пару сантиметров.

Від пацанки до панянки-5: директор Школы леди рассказал об истериках и шквале нецензурной лексики у участниц / пресс-служба Нового канала

По словам Татьяны, есть элементарные вещи, которые очень мешают девушкам встать на путь изменений и избавиться от Zависимостей.

Иногда не умеют слушать и слышать друг друга, – объясняет директор. – Надрывные эмоции, которые переходят в истерики, и шквал нецензурной лексики. Бывают ситуации, когда страсти накаляются так сильно, что мне приходится очень громко говорить: «Стоп!» Если девушки рядом с преподавателями, они не ругаются. Но как только за нами закрывается дверь, я открываю для себя много новых фраз. Ведь зрение у меня не очень хорошее, а вот слух – отличный.

Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» Татьяна Мокриди / пресс-служба Нового канала

Следите за нашими новостями, чтобы узнать больше подробностей о съемочном процессе реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале. Премьера проекта – уже этой весной.

Напомним,