Від пацанки до панянки-5: директор Школы леди рассказала об истериках и шквале нецензурной лексики у участниц
Татьяна Мокриди рассказала о причинах истерик и шквале нецензурной лексики у участниц реалити «Від пацанки до панянки».
Директор Школы леди Татьяна Мокриди призналась, есть ли у нее любимая ученица.
Фаворитки нет, – говорит директор. – Есть качества в той или иной девушке, которые мне нравятся.
А еще Татьяна признается, что ей самой интересно, кто победит в проекте.
Все зависит от желания и целеустремленности девушек, – рассказывает директор. – На одной неделе мне кажется, что финалисткой может быть та или иная. А уже на следующей они едут домой. Ученицы часто непрогнозируемы. Могут успешно сдать экзамен, а провалиться на чем-то простом. Например, устроить истерику из-за маникюра или во время стрижки кончиков волос на пару сантиметров.
Иногда не умеют слушать и слышать друг друга, – объясняет директор. – Надрывные эмоции, которые переходят в истерики, и шквал нецензурной лексики. Бывают ситуации, когда страсти накаляются так сильно, что мне приходится очень громко говорить: «Стоп!» Если девушки рядом с преподавателями, они не ругаются. Но как только за нами закрывается дверь, я открываю для себя много новых фраз. Ведь зрение у меня не очень хорошее, а вот слух – отличный.
Напомним,