Від пацанки до панянки-5: участницы отпраздновали выпускной, а победительнице досталась брошь Феникса
Девять недель съемок пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» пролетели, как один миг. Но даже за такое короткое время девушки сумели найти путь к изменениям и начали избавляться своих Zависимостей.
Горящий Феникс и искусственный интеллект
Финал проекта «Від пацанки до панянки» снимали сразу после Нового года. Это очень символично для участниц, ведь они начинают новую жизнь. Каждая имеет свои цели и мечты, а главное – желание продолжать меняться.
На проект пришли очень разные девушки, – говорит руководитель проекта Ксения Бабенко. – С впечатляющими историями, сложными судьбами и Zависимостями. Таких типажей еще не было. Они отличаются от «классических пацанок». Это дети современного поколения Z – инфлюенсеры, которые должны создавать будущее. Но, к сожалению, наши участницы разрушают все стереотипы. Ведь кое-кто имеет педагогический пробел и не знает даже табличку умножения. Признаюсь, больше всего работы у нас было не в кадре, а за кадром. Мы много общались, делились своим опытом и давали советы. За девять недель заложили девушкам фундамент для изменений и избавления от Zависимостей. Хотя думали, что за такой короткий срок это будет невозможно, сделали даже больше. Но и работали с девушками в два, а психолог даже в три раза больше. Проект закончился, но настоящая жизнь с испытаниями у них только начинается. Тогда мы и увидим, кто получил знания в Школе леди, а кто ее прогулял.
Без истерик, а с улыбкой
В роскошных платьях, с красивыми осанками, улыбками и искорками в глазах. В финалистках уже трудно разглядеть эмоционально неустойчивых грубиянок, которые могли вспылить из-за пустяка. Девушки торжественно выходили на сцену и готовились к произнесению речи.
В начале проекта мы поставили перед собой сверхзадачу, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Подтолкнуть человека к изменениям за девять недель, ведь в прошлом сезоне мы работали с девушками почти четыре месяца. Когда впервые познакомилась с участницами, то поняла, что проблем много, а времени мало. Их возрастной диапазон – от 17 до 26 лет. Каждая из них имела множество проблем и Zависимостей. Но мы сумели им помочь. Одна из девушек на проекте заново училась читать, вторая – декламировать свои стихи, третья открыла в себе актерский талант. С ученицами мы вели немало разговоров о будущем. В школе ученицы осознали ошибки прошлого и получили мотивацию жить, работать и идти к цели. У девушек были такие уроки и задачи, которые помогли им разобраться в их целях. Большинство вышли за стены Школы леди с четким планом на жизнь. Пусть у них все получится. Они все взрослые, и должны сами отвечать за свои поступки и решения. Родители уже не в ответе за их действия. Мечты сбываются, если над ними работать. И, возможно, мечта «потанцевать на балу» – лишь первая ступенька к счастью и успеху.
Искренние признания и изюминки финала
На бал приехали все участники проекта и родные финалисток. А еще их пришли поддержать победительница четвертого сезона Евгения Мазур и финалистка Юлия Чигринец. Девушек ждал еще один подарок – выступление лидера группы «СКАЙ» Олега Собчука.
И, конечно же, изюминкой выпускного вечера стал танец. Несколько дней финалистки учили с хореографом сложные па. Все ради того, чтобы легко и грациозно кружиться с партнером. Ведь для некоторых это был первый выпускной танец в жизни.
Признаюсь, никогда до этого не надевала вечернее платье и каблуки, – с улыбкой рассказывает финалистка. – Было некомфортно, ведь приходилось постоянно выпрямлять спину и балансировать на каблуках. А еще очень боялась упасть во время танца. У нас было несколько экстремальных поддержек (улыбается). Поэтому я постоянно шептала партнеру на ухо, чтобы он меня крепко держал.
Напомним,