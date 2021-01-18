Від пацанки до панянки-5: участницы отпраздновали выпускной, а победительнице досталась брошь Феникса

Девять недель съемок пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» пролетели, как один миг. Но даже за такое короткое время девушки сумели найти путь к изменениям и начали избавляться своих Zависимостей.

Горящий Феникс и искусственный интеллект

А одна из девушек на проекте «Від пацанки до панянки-5» научилась читать! Наблюдать за изменениями участниц начнем уже с 1 марта на Новом канале. А пока – эксклюзивно о финале!

Финал проекта «Від пацанки до панянки» снимали сразу после Нового года. Это очень символично для участниц, ведь они начинают новую жизнь. Каждая имеет свои цели и мечты, а главное – желание продолжать меняться.

На проект пришли очень разные девушки, – говорит руководитель проекта Ксения Бабенко. – С впечатляющими историями, сложными судьбами и Zависимостями. Таких типажей еще не было. Они отличаются от «классических пацанок». Это дети современного поколения Z – инфлюенсеры, которые должны создавать будущее. Но, к сожалению, наши участницы разрушают все стереотипы. Ведь кое-кто имеет педагогический пробел и не знает даже табличку умножения. Признаюсь, больше всего работы у нас было не в кадре, а за кадром. Мы много общались, делились своим опытом и давали советы. За девять недель заложили девушкам фундамент для изменений и избавления от Zависимостей. Хотя думали, что за такой короткий срок это будет невозможно, сделали даже больше. Но и работали с девушками в два, а психолог даже в три раза больше. Проект закончился, но настоящая жизнь с испытаниями у них только начинается. Тогда мы и увидим, кто получил знания в Школе леди, а кто ее прогулял.

Від пацанки до панянки-5: участницы шоу отпраздновали выпускной под песни "СКАЙ" / пресс-служба Нового канала

Без истерик, а с улыбкой

Более двух месяцев команда проекта помогала «пацанкам» сбросить груз прошлого и начать новую жизнь. Иными словами, переродиться, как Феникс. Напомним, что в прошлом сезоне эту мифическую птицу изобразили на гербе Школы леди. А еще девушки получали броши в форме Феникса. В пятом сезоне эту традицию продолжили. Поэтому на финале бальный зал горел красным, как горящий Феникс, который вот-вот переродится. А золотую брошь в виде птицы для победительницы поместили в оболочку одной из «фишек» сезона – искусственного интеллекта Арины.

В роскошных платьях, с красивыми осанками, улыбками и искорками в глазах. В финалистках уже трудно разглядеть эмоционально неустойчивых грубиянок, которые могли вспылить из-за пустяка. Девушки торжественно выходили на сцену и готовились к произнесению речи.

В начале проекта мы поставили перед собой сверхзадачу, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Подтолкнуть человека к изменениям за девять недель, ведь в прошлом сезоне мы работали с девушками почти четыре месяца. Когда впервые познакомилась с участницами, то поняла, что проблем много, а времени мало. Их возрастной диапазон – от 17 до 26 лет. Каждая из них имела множество проблем и Zависимостей. Но мы сумели им помочь. Одна из девушек на проекте заново училась читать, вторая – декламировать свои стихи, третья открыла в себе актерский талант. С ученицами мы вели немало разговоров о будущем. В школе ученицы осознали ошибки прошлого и получили мотивацию жить, работать и идти к цели. У девушек были такие уроки и задачи, которые помогли им разобраться в их целях. Большинство вышли за стены Школы леди с четким планом на жизнь. Пусть у них все получится. Они все взрослые, и должны сами отвечать за свои поступки и решения. Родители уже не в ответе за их действия. Мечты сбываются, если над ними работать. И, возможно, мечта «потанцевать на балу» – лишь первая ступенька к счастью и успеху.

Від пацанки до панянки-5: участницы шоу отпраздновали выпускной под песни "СКАЙ" / пресс-служба Нового канала

Искренние признания и изюминки финала

Девушек действительно не узнать. И это касается не только их внешнего вида, но и манер, поведения. Они пытались легко дефилировать на каблуках и не запутаться в длинных шлейфах платьев. Ведь такой наряд им пришлось надеть впервые.

На бал приехали все участники проекта и родные финалисток. А еще их пришли поддержать победительница четвертого сезона Евгения Мазур и финалистка Юлия Чигринец. Девушек ждал еще один подарок – выступление лидера группы «СКАЙ» Олега Собчука.

И, конечно же, изюминкой выпускного вечера стал танец. Несколько дней финалистки учили с хореографом сложные па. Все ради того, чтобы легко и грациозно кружиться с партнером. Ведь для некоторых это был первый выпускной танец в жизни.

Признаюсь, никогда до этого не надевала вечернее платье и каблуки, – с улыбкой рассказывает финалистка. – Было некомфортно, ведь приходилось постоянно выпрямлять спину и балансировать на каблуках. А еще очень боялась упасть во время танца. У нас было несколько экстремальных поддержек (улыбается). Поэтому я постоянно шептала партнеру на ухо, чтобы он меня крепко держал.

Від пацанки до панянки-5: участницы шоу отпраздновали выпускной под песни "СКАЙ" / пресс-служба Нового канала

Директор и завучи Школы леди до последнего спорили, кто из финалисток достоин победы. Ведь победительница должна достойно нести свое звание и продолжать работу над собой. Кому досталась брошь Феникса, зрители узнают весной.

Напомним,