Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?

2 февраля 2021 13:50 Редакция
Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?

Громкие разбирательства между рэпером Серегой и его экс-женой Полиной Ололо касательно места жительства детей не утихают уже больше года.

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В ходе судебного разбирательства 21 декабря Сергей Пархоменко назвал все медийные выпады в свою сторону, связанные с исполнением его родительских прав в отношении его детей: необоснованными и лживыми. Сторона конфликта не смогла предоставить никаких доказательств в поддержку скандальных заявлений матери в социальных сетях либо других СМИ, очернявших репутацию Пархоменко на протяжении всего конфликта. Ололо, которая выступает ответчицей по делу, была удалена из зала заседания за неуважение к суду.

Кроме этого, в ходе заседания стало известно, что решением Харьковского департамента по делам детей несовершеннолетних от 20 ноября 2020 года было постановлено признать целесообразным проживание Марка Пархоменко и Платона Пархоменко вместе с отцом, Сергеем Пархоменко (рэпер Серега). К данным выводам комиссия пришла, руководствуясь показаниями детей, которые сообщили специалистам шокирующие подробности их жизни с матерью.

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В заключении комиссии Департамента служб по  делам детей г. Харькова - уполномоченным орган по месту проживания детей, выслушав пожелания детей, пришло к мнению о необходимости проживания несовершеннолетних детей с отцом - Пархоменко С.В.

Сегодня, 2 февраля, Полина Ололо, обвинявшая Сергея Пархоменко (рэпер Серега) в СМИ на протяжении многих месяцев во многих правонарушениях и преломлениях закона, проиграла в апелляционом суде. Конфликт заключается в том, с кем будут проживать дети – с мамой или папой. Ололо П.Ж. не предоставила необходимых доказательств и суд отказал в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции. Суд отказал Ололо П.Ж. в том чтобы дети проживали с ней до вынесения решения по сути спора.

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