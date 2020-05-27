Рэпер Серега ответил на обвинения экс-супруги в похищении детей
Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) прокомментировал ситуацию с судом, который определит место жительства его детей с одним из родителей.
Сейчас наследники находятся вместе с отцом, однако Полина публично заявила, что Серега увез ее детей незаконно.
В СМИ поднялась волна возмущений в адрес известного исполнителя, что и заставило его прояснить ситуацию в публикации в Faceboook.
До суда, который определит место жительства детей с одним из родителей, они будут находиться со мной при наличии всех разрешительных документов со стороны их матери. Этот факт легко проверить и подтвердить. Остальное вы узнаете после окончания суда.
Напомним,