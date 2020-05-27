Рэпер Серега ответил на обвинения экс-супруги в похищении детей

27 мая 2020 12:25 Алла Лысак
Рэпер Серега ответил на обвинения экс-супруги в похищении детей
Рэпер Серега ответил на обвинения экс-супруги в похищении детей / instagram.com/seryogamusic

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) прокомментировал ситуацию с судом, который определит место жительства его детей с одним из родителей.

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Уже несколько месяцев Сергей Пархоменко и его экс-супруга Полина пытаются решить вопрос опеки над  совместными детьми. 

Сейчас наследники находятся вместе с отцом, однако Полина публично заявила, что Серега увез ее детей незаконно.

В СМИ поднялась волна возмущений в адрес известного исполнителя, что и заставило его прояснить ситуацию в публикации в Faceboook. 

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По словам Пархоменко, его бывшая жена действительно обратилась в правоохранительные органы с заявлением касательно рушения ее родительских прав. 

До суда, который определит место жительства детей с одним из родителей, они будут находиться со мной при наличии всех разрешительных документов со стороны их матери. Этот факт легко проверить и подтвердить. Остальное вы узнаете после окончания суда.

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Серега призвал не драматизировать ситуацию, ведь в суде не будет рассматриваться вопрос лишения родительских прав. Он попросил журналистов не фабриковать фейки, а людей, указывающих местоположение его детей, заняться чем-то другим.

Напомним,

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