Рэпер Серега ответил на обвинения экс-супруги в похищении детей

Рэпер Серега ответил на обвинения экс-супруги в похищении детей / instagram.com/seryogamusic

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) прокомментировал ситуацию с судом, который определит место жительства его детей с одним из родителей.

Уже несколько месяцев Сергей Пархоменко и его экс-супруга Полина пытаются решить вопрос опеки над совместными детьми.

Сейчас наследники находятся вместе с отцом, однако Полина публично заявила, что Серега увез ее детей незаконно.

В СМИ поднялась волна возмущений в адрес известного исполнителя, что и заставило его прояснить ситуацию в публикации в Faceboook.

По словам Пархоменко, его бывшая жена действительно обратилась в правоохранительные органы с заявлением касательно рушения ее родительских прав.

До суда, который определит место жительства детей с одним из родителей, они будут находиться со мной при наличии всех разрешительных документов со стороны их матери. Этот факт легко проверить и подтвердить. Остальное вы узнаете после окончания суда.

Серега призвал не драматизировать ситуацию, ведь в суде не будет рассматриваться вопрос лишения родительских прав. Он попросил журналистов не фабриковать фейки, а людей, указывающих местоположение его детей, заняться чем-то другим.

Напомним,