Рэпер Серега настраивает сыновей против матери: Сейчас папа увидит

24 мая 2020 15:00 Катерина Даниленко
Рэпер Серега настраивает сыновей против матери: Сейчас папа увидит
Рэпер Серега с экс-женой Полиной Ололо
социальная сеть Instagram

Экс-жена рэпера Сереги Полина Ололо еще в феврале всколыхнула Сеть информацией о том, что бывший супруг забрал их общих сыновей Марка и Платона и скрывает их от нее. Женщина не оставляет надежды забрать своих детей.

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На днях Полине сообщили, что мальчики сейчас находятся на территории отельного комплекса под Киевом. Она приехала туда со своей подругой журналисткой и впервые за долгое время встретилась с одним из сыновей – Платоном. Он был взволнован и не знал, как реагировать в такой ситуации, чтобы папа не рассердился.

Мне сложно, честно. Зачем ты нас нашла? Сейчас папа увидит,
‒ говорил Платон.

Мальчик признался, что соскучился по маме, однако уехать от папы не решился. Из беседы мамы с сыном стало понятно, что звездный отец делает все возможное, чтобы дети не желали видеться с матерью.

Папа сказал, что ты не обеспечена. А как мы будем деньги зарабатывать?
‒ поинтересовался сын Полины и Сереги.

Я буду зарабатывать, поэтому ничего не надо будет зарабатывать. У нас есть деньги, все у нас есть. С чего вы взяли, что у нас нет денег? Это все придумал папа!
‒ объясняет сыну Ололо.

Экс-жена рэпера Сереги с детьми / социальная сеть Instagram

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Впрочем, женщине довелось уехать домой без детей. Сотрудники СМИ пытались связаться с Сергеем Пархоменко, чтобы прояснить ситуацию. На телефонный звонок ответила его пиарщица:

Я могу дать информацию, но использовать только в целях, которые хотим мы.

Напомним,

 

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