Рэпер Серега настраивает сыновей против матери: Сейчас папа увидит
Экс-жена рэпера Сереги Полина Ололо еще в феврале всколыхнула Сеть информацией о том, что бывший супруг забрал их общих сыновей Марка и Платона и скрывает их от нее. Женщина не оставляет надежды забрать своих детей.
Мне сложно, честно. Зачем ты нас нашла? Сейчас папа увидит,‒ говорил Платон.
Мальчик признался, что соскучился по маме, однако уехать от папы не решился. Из беседы мамы с сыном стало понятно, что звездный отец делает все возможное, чтобы дети не желали видеться с матерью.
Папа сказал, что ты не обеспечена. А как мы будем деньги зарабатывать?‒ поинтересовался сын Полины и Сереги.
Я буду зарабатывать, поэтому ничего не надо будет зарабатывать. У нас есть деньги, все у нас есть. С чего вы взяли, что у нас нет денег? Это все придумал папа!‒ объясняет сыну Ололо.
Я могу дать информацию, но использовать только в целях, которые хотим мы.
Напомним,