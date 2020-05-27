В плаще на голое тело: плюс-сайз модель Эшли Грэм устроила фотосессию дома
27 мая 2020 10:30
Алла Лысак
В плаще на голое тело: плюс-сайз модель Эшли Грэм устроила фотосессию дома / instagram.com/ashleygraham
Известная пышка в мире моды Эшли Грэм доказала, что даже на карантине можно оставаться моделью.
Эшли Грэм
продолжает находиться дома, наслаждаясь общением с новорожденным ребенком
и любимым мужем. Однако желание вернуться к работе дает о себе знать!
На днях Эшли опубликовала в социальной сети Instagram серию фотографий, сделанных дома. Для фотосессии на заднем дворе модель выбрала коричневый плащ и золотую подвеску с медальоном. Лук дополнил легкий макияж.
В плаще на голое тело: плюс-сайз модель Эшли Грэм устроила фотосессию дома / instagram.com/ashleygraham
Достаточно хорошего освещения, чтобы организовать фотосессию в любом месте!
Отметим, что во время карантина Эшли активно приводила в порядок свое тело после родов. Она призналась, что ей потребовалось около 13 недель, чтобы снов почувствовать себя.
В плаще на голое тело: плюс-сайз модель Эшли Грэм устроила фотосессию дома / instagram.com/ashleygraham
Напомним,