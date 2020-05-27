В плаще на голое тело: плюс-сайз модель Эшли Грэм устроила фотосессию дома

27 мая 2020 10:30 Алла Лысак
В плаще на голое тело: плюс-сайз модель Эшли Грэм устроила фотосессию дома
В плаще на голое тело: плюс-сайз модель Эшли Грэм устроила фотосессию дома / instagram.com/ashleygraham

Известная пышка в мире моды Эшли Грэм доказала, что даже на карантине можно оставаться моделью.

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Эшли Грэм продолжает находиться дома, наслаждаясь общением с новорожденным ребенком и любимым мужем. Однако желание вернуться к работе дает о себе знать!

На днях Эшли опубликовала в социальной сети Instagram серию фотографий, сделанных дома. Для фотосессии на заднем дворе модель выбрала коричневый плащ и золотую подвеску с медальоном. Лук дополнил легкий макияж.

В плаще на голое тело: плюс-сайз модель Эшли Грэм устроила фотосессию дома / instagram.com/ashleygraham

Достаточно хорошего освещения, чтобы организовать фотосессию в любом месте!

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Отметим, что во время карантина Эшли активно приводила в порядок свое тело после родов. Она призналась, что ей потребовалось около 13 недель, чтобы снов почувствовать себя. 

В плаще на голое тело: плюс-сайз модель Эшли Грэм устроила фотосессию дома / instagram.com/ashleygraham

Напомним,

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