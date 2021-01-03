Ирина Федишин написала трогательное поздравление в честь дня рождения мужа: Ты моя вселенная

Сегодня, 3 января, исполняется 38 лет украинскому продюсеру и по совместительству мужу Ирины Федишин Виталию Човныку.

В своем Instagram певица трогательно поздравила любимого, адресовав ему слова любви и благодарности. Пост артистка подкрепила милым снимком с мужем на фоне моря.

Моя любов! Моя радість, найкращий чоловік і тато, мій продюсер, натхнення, автор багатьох моїх пісень, режисер моїх шоу, мотиватор, звукорежисер, охоронець, водій! Ти мій всесвіт! Вітаю тебе з Днем народження! Дякую тобі, що ти є! Дякую за твою турботу, віру та любов!

Певица Ирина Федишин с мужем Виталием Човныком / социальная сеть Instagram

Знаменитость также добавила, что поверить не может, что их пара вместе уже целых 15 лет и воспитывает таких взрослых детей.

Вчора задумалася, що ми вже 15 років йдемо по життю разом! Як швидко біжить час! Наші хлопці стають вже такими дорослими… Це 15 років дуже яскравого, насиченого і шаленого життя! Дякую тобі за все! Прошу в Господа, нехай дарує тобі міцне здоров’я і береже нашу сім’ю! А я буду завжди старатися бути для тебе найкращою! Тією, яка буде надихати та втілювати твої шалені ідеї! Тих ідей так багато, що стане на всі шоу та телепроекти в країні. Ти креативний продюсер мого життя. Твоя сніжинка.

Подписчики присоединились к поздравлениям, пожелав мужчине здоровья, благополучия, долгих лет жизни и чтобы он берег свою вторую половинку.

Напомним,