Ирина Федишин раскрыла секрет своей роскошной фигуру

28 декабря 2021 18:00 Юлия Крутиева
Ирина Федишин раскрыла секрет своей роскошной фигуру
Певица Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин рассказала, как поддерживает себя в отличной физической форме.

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Певица Ирина Федишин поделилась, как часто занимается спортом. А также в эфире канала «Украина» звезда раскрыла, почему близкие в ее семье теперь контролируют вес.

У меня такая работа, что я всегда стараюсь хорошо выглядеть, – сказала певица после выступления на «Музыкальной платформе». – Но в связи с карантином активная деятельность слегка снизилась и, чтобы не набрать лишний вес, я уделяю время кардионагрузкам.

Звезда сказала, что регулярно занимается фитнесом дома. Ее часто видят в парке во время утренней зарядки. Иногда певица выставляет спортивные лайвы у себя в соцсети.

Из-за карантина я не ходила в фитнес-клуб, поэтому включала на YouTube видео и занималась, – объяснила звезда. - Мы не едим дома жирные блюда, предпочитаем запеченные овощи, а с утра я готовлю кашу. Я и мои близкие отказались от сладостей и сахара.

Певица Ирина Федишин / пресс-служба канала Украина
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Перенесенный коронавирус тоже внес свои коррективы.

У меня была легкая форма, а вот муж перенес коронавирус в тяжелой форме. Мы очень сильно переживали за Виталия, – призналась певица. – Я спросила врача: «Почему мы по-разному перенесли болезнь?». На что он мне ответил: «Наверно, из-за лишнего веса. Поэтому делайте выводы».

Напомним, 

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