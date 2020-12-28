Ирина Федишин раскрыла секрет своей роскошной фигуру
Певица Ирина Федишин рассказала, как поддерживает себя в отличной физической форме.
У меня такая работа, что я всегда стараюсь хорошо выглядеть, – сказала певица после выступления на «Музыкальной платформе». – Но в связи с карантином активная деятельность слегка снизилась и, чтобы не набрать лишний вес, я уделяю время кардионагрузкам.
Звезда сказала, что регулярно занимается фитнесом дома. Ее часто видят в парке во время утренней зарядки. Иногда певица выставляет спортивные лайвы у себя в соцсети.
Из-за карантина я не ходила в фитнес-клуб, поэтому включала на YouTube видео и занималась, – объяснила звезда. - Мы не едим дома жирные блюда, предпочитаем запеченные овощи, а с утра я готовлю кашу. Я и мои близкие отказались от сладостей и сахара.
У меня была легкая форма, а вот муж перенес коронавирус в тяжелой форме. Мы очень сильно переживали за Виталия, – призналась певица. – Я спросила врача: «Почему мы по-разному перенесли болезнь?». На что он мне ответил: «Наверно, из-за лишнего веса. Поэтому делайте выводы».
Напомним,