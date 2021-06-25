Орел и Решка. Чудеса света: ведущий побывал в древнем золотом руднике – памятнике человеческой жадности
Антон Зайцев из тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» рассказал о скале, которую разрушили ради добычи драгоценного металла.
Сверху Лас-Медулас выглядит, как марсианский пейзаж из фантастического фильма. Горы совершенно невероятного огненно-рыжего цвета. И кажется, что золото не где-то там внутри, а прямо здесь, – рассказал Антон. – Когда-то это все было одной горой, пока римские золотоискатели ее не разрушили. На что, все-таки, способна человеческая алчность…
Лас-Медулас был главным источником золотой руды во всей Римской империи. Говорят, что за все время Лас-Медулас дал римлянам около трех тысяч тонн благородного металла. Способ, которым они добывали золото, считается уникальным – использовалась разрушительная сила стихии. Чтобы разрушить гору, в ней прорывали сеть тоннелей, по ним запускали воду из специально созданных водохранилищ. Под силой воды гора разрывалась, добытые таким образом породы попадали на деревянные желоба, заложенные ветками деревьев – они задерживали золото. Ветки сжигали, пепел промывали и получали очищенный драгоценный металл.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.
Напомним,