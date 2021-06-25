Орел и Решка. Чудеса света: ведущий побывал в древнем золотом руднике – памятнике человеческой жадности

Эксклюзив 25 июня 2021 15:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Чудеса света: ведущий побывал в древнем золотом руднике – памятнике человеческой жадности
Ведущий Антон Зайцев
пресс-служба Нового канала

Антон Зайцев из тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» рассказал о скале, которую разрушили ради добычи драгоценного металла.

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В северо-западной части Испании, недалеко от города Понферрада находится древний римский золотой рудник Лас-Медулас – величайший памятник человеческой жадности. Более двух тысяч лет назад он был обычной с виду горой, пока римляне не нашли там золото и не разрушили ее до основания кирками и лопатами. Что осталось от Лас-Медулас сейчас, видел Антон Зайцев – ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое Новый канал показывает по субботам.

Сверху Лас-Медулас выглядит, как марсианский пейзаж из фантастического фильма. Горы совершенно невероятного огненно-рыжего цвета. И кажется, что золото не где-то там внутри, а прямо здесь, – рассказал Антон. – Когда-то это все было одной горой, пока римские золотоискатели ее не разрушили. На что, все-таки, способна человеческая алчность…

Орел и Решка. Чудеса света: ведущий побывал в древнем золотом руднике / пресс-служба Нового канала

Лас-Медулас был главным источником золотой руды во всей Римской империи. Говорят, что за все время Лас-Медулас дал римлянам около трех тысяч тонн благородного металла. Способ, которым они добывали золото, считается уникальным – использовалась разрушительная сила стихии. Чтобы разрушить гору, в ней прорывали сеть тоннелей, по ним запускали воду из специально созданных водохранилищ. Под силой воды гора разрывалась, добытые таким образом породы попадали на деревянные желоба, заложенные ветками деревьев – они задерживали золото. Ветки сжигали, пепел промывали и получали очищенный драгоценный металл.

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Кстати, увидеть золото, которое добывали римляне, можно в местном музее. Правда, его здесь совсем немного. Входной билет стоит три евро.

Орел и Решка. Чудеса света: ведущий побывал в древнем золотом руднике / пресс-служба Нового канала

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.

Напомним, 

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