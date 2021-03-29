Анастасия Цымбалару – о сериале «Ворожка» и знаках судьбы

29 марта в 20:15 на СТБ состоится премьера 16-серийного детектива-мелодрамы «Ворожка» с Антоном Батыревым и Ириной Авдеенко в главных ролях. Также в сериале сыграет известная украинская актриса Анастасия Цымбалару.

Анастасия рассказала, близка ли со своей героиней, и почему зрителям стоит посмотреть премьеру проекта.

В сериале «Ворожка» Настя предстанет в образе яркого и эффектного эксперта-криминалиста.

О чем для вас проект, в первую очередь?

О вечных ценностях: любви и доброте, о вере в справедливость и силу человеческой души. О человеческих жизнях, со всеми ее проблемами и крутыми поворотами. Нас ждёт много непростых историй, которые будут сплетены единой нитью, нас ждут прекрасные, трогательные, смешные персонажи. Возможно, где-то дерзкие, хладнокровные, но верные своему делу и верящие в то, что могут сделать этот мир капельку лучше.

В сериале вы яркая и очень эффектная. Вам было комфортно в таком амплуа?

Мне часто приходилось создавать образы типичных антагонисток: уверенных в себе, раскрепощенных, модно одетых девушек с ярким макияжем. Но моя героиня Вика другая. Да, она привыкла быть в центре внимания и ощущать себя ценным сотрудником и специалистом, привыкла, чтоб ее приказу подчинялись, привыкла примерять на себя строгие, но яркие образы, но все это, по сути, ее защитная маска. Хоть в данном сериале мы и не тянули линию личной трагедии моей героини, но в нескольких сценах вы сможете увидеть ее настоящей: очень чувственной, ранимой девушкой, которая просто хочет быть любимой. Если сериал «Ворожка» будет иметь продолжение, то во втором сезоне вы сможете увидеть Вику уже без маски, не скрывающую и не стесняющуюся себя.

Собственно, поэтому, когда меня, как актрису, так ярко преображали в персонажа, я не чувствовала дискомфорта, ведь та самая «настоящая» Вика мне очень близка и знакома. А макияж и одежда помогали нам с ней чувствовать себя защищёнными.

Главная героиня, Катя, обладает даром ясновидения. Как вы относитесь к мистике? В жизни было что-то подобное?

Я верю в Бога, высшие силы и силу собственной интуиции.

А в знаки судьбы верите? Возможно, прислушиваетесь к собственной̆ интуиции?

Всегда прислушиваюсь к собственной интуиции. Думаю, это у нас семейное (улыбается).

Каким-то чудесным образом мы знаем, как правильно поступать и в каком направлении двигаться. Главное, не игнорировать и вовремя уметь услышать себя.

Как считаете, почему зрителям стоит посмотреть премьеру проекта?

Во-первых, потому, что у нас удивительный симбиоз крутой команды, полюбившихся актеров и классного сценария. Во-вторых, симбиоз жанров: здесь вам и драма, и комедия, и мистика, и детектив. А ещё очень неожиданная развязка в финале. Досмотрите до конца! Вы не пожалеете (улыбается).

Смотрите сериал «Ворожка» на СТБ с 29 марта, с понедельника по четверг, в слоте «СТБ-сериал».