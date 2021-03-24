Ворожка: 5 причин посмотреть премьеру мистического детектива-мелодрамы на СТБ
29 марта в 20:15 на СТБ состоится премьера 16-серийного мистического детектива-мелодрамы «Ворожка» с Антоном Батыревым и Ириной Авдеенко в главных ролях. Почему стоит посмотреть премьеру - читайте в материале.
Интригующий сюжет
Главная героиня Катя работает медсестрой в областном городке. Девушка обладает даром ясновидения, но считает свои мистические способности психическим отклонением. Волею судьбы она переезжает в столицу и начинает работать в полицейском участке. Там ее ждет знакомство с майором Супруном, который, как и большая часть его команды, относится к новой коллеге насторожено. Со временем Катя осознает, что ее дар – вовсе не недостаток, и с его помощью находит разгадки в самых запутанных криминальных делах. Приняв себя, Катя познает и мир настоящей любви.
Мистическая составляющая
С помощью своего дара Катя начнет распутывать преступления, найти истину в которых не под силу остальным. Видения порой пугают ее, но вскоре девушка понимает, что они открывают возможности для помощи людям. Кате предстоит не только принять в себе мистические способности, но и научиться их контролировать…
Любимые актеры
Знакомить зрителей с историей будут любимые и известные актеры: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и другие.
«Невзирая на то, что действия происходят вокруг полицейского участка и присущих этой локации тяжелых жизненных ситуаций, это проект о любви и доброте. А это те факторы, которых много не бывает. Он о том, как люди преодолевают невзгоды, которые происходят на работе и в жизни, а для 90% героев сериала именно полиция – их дом и жизнь. С появлением Кати в этом месте все переворачивается с ног на голову. Она вносит в холодный мир расследований тепло и любовь. У нас присутствует романтика, детективная линия и мистика. Мне кажется, искренность наших героев и честность их поступков должны завоевать любовь наших зрителей», – комментирует работу над проектом режиссер сериала, Олег Зборовский.
Непростая детективная линия
Героям проекта предстоит найти разгадки в множестве сложных и запутанных криминальных дел. Какой подход окажется эффективнее: точность и скрупулезность майора? Или же тонкая интуиция и мистический дар Кати?
Романтическая история
Смотрите сериал «Ворожка» на СТБ с 29 марта, с понедельника по четверг, в слоте «СТБ-сериал».