Опер по вызову 5 - стала известна дата премьеры юбилейного сезона сериала

24 марта 2021 10:14 Александр Кива
Опер по вызову 5 - стала известна дата премьеры юбилейного сезона сериала
Стала известна дата премьеры 5 сезона сериала Опер по вызову
пресс-служба

12 апреля в 20:20 на канале 2+2 состоится премьера 5 сезона остросюжетного сериала «Опер по вызову». Зрителей ждет 24 серии.

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По сюжету нового сезона детектива «Опер по вызову», за совершенные преступления капитан Артем Трофимов попадает за решетку, но опер не собирается сидеть в тюрьме. Команда Департамента криминальной разведки помогает Трофимову освободиться раньше срока, правда, при одном условии, которое сильно меняет жизнь отдела. Теперь отомстить врагам и охотиться за хитрыми и опасными преступниками будет непросто. Но, вооружившись сотней новых «легенд», новейшими технологиями и мастерством шантажа и манипуляций, спецагенты ДКР возвращаются в игру.

В главных ролях: Павел Вишняков, Александр Игнатуша, Александр Пожарский, Артем Мартынишин и др. К актерскому составу также присоединилась днепровская актриса театра и кино Мария Пашкурова-Петренко, которая сыграла девушку со сложным характером и непростой профессией Анну Коган.

Скажу честно, в родном театре меня используют немного в другом амплуа. В основном дают роли лирических героинь. Поэтому я удивилась, когда мне предложили сыграть Анну Коган. По природе я более эмоциональная, более чувствительная, даже, можно сказать, страстная натура. Анна же совсем другая – уравновешенная, решительная, строгая, эмоционально очень сдержанная, порой где-то бескомпромиссная. Поэтому в работе над ролью мне было что преодолевать, с чем бороться и чему, можно сказать, учиться, – рассказывает Мария Пашкурова-Петренко.

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Пятый сезон детектива снимала продакшен-студия «SFERA FILM» по заказу телеканала 2+2. Съемки проходили в Киеве и области. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Режиссер: Валерий Ибрагимов. Сценарий: Александра Смилянская. 

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