Опер по вызову 5 - стала известна дата премьеры юбилейного сезона сериала

12 апреля в 20:20 на канале 2+2 состоится премьера 5 сезона остросюжетного сериала «Опер по вызову». Зрителей ждет 24 серии.

По сюжету нового сезона детектива «Опер по вызову», за совершенные преступления капитан Артем Трофимов попадает за решетку, но опер не собирается сидеть в тюрьме. Команда Департамента криминальной разведки помогает Трофимову освободиться раньше срока, правда, при одном условии, которое сильно меняет жизнь отдела. Теперь отомстить врагам и охотиться за хитрыми и опасными преступниками будет непросто. Но, вооружившись сотней новых «легенд», новейшими технологиями и мастерством шантажа и манипуляций, спецагенты ДКР возвращаются в игру.

В главных ролях: Павел Вишняков, Александр Игнатуша, Александр Пожарский, Артем Мартынишин и др. К актерскому составу также присоединилась днепровская актриса театра и кино Мария Пашкурова-Петренко, которая сыграла девушку со сложным характером и непростой профессией Анну Коган.

Скажу честно, в родном театре меня используют немного в другом амплуа. В основном дают роли лирических героинь. Поэтому я удивилась, когда мне предложили сыграть Анну Коган. По природе я более эмоциональная, более чувствительная, даже, можно сказать, страстная натура. Анна же совсем другая – уравновешенная, решительная, строгая, эмоционально очень сдержанная, порой где-то бескомпромиссная. Поэтому в работе над ролью мне было что преодолевать, с чем бороться и чему, можно сказать, учиться, – рассказывает Мария Пашкурова-Петренко.

Пятый сезон детектива снимала продакшен-студия «SFERA FILM» по заказу телеканала 2+2. Съемки проходили в Киеве и области. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Режиссер: Валерий Ибрагимов. Сценарий: Александра Смилянская.