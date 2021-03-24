Опер по вызову 5 - стала известна дата премьеры юбилейного сезона сериала
12 апреля в 20:20 на канале 2+2 состоится премьера 5 сезона остросюжетного сериала «Опер по вызову». Зрителей ждет 24 серии.
В главных ролях: Павел Вишняков, Александр Игнатуша, Александр Пожарский, Артем Мартынишин и др. К актерскому составу также присоединилась днепровская актриса театра и кино Мария Пашкурова-Петренко, которая сыграла девушку со сложным характером и непростой профессией Анну Коган.
Скажу честно, в родном театре меня используют немного в другом амплуа. В основном дают роли лирических героинь. Поэтому я удивилась, когда мне предложили сыграть Анну Коган. По природе я более эмоциональная, более чувствительная, даже, можно сказать, страстная натура. Анна же совсем другая – уравновешенная, решительная, строгая, эмоционально очень сдержанная, порой где-то бескомпромиссная. Поэтому в работе над ролью мне было что преодолевать, с чем бороться и чему, можно сказать, учиться, – рассказывает Мария Пашкурова-Петренко.