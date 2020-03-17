СуперЖінка 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн от 17.03.2020

17 марта 2020 17:30 Александр Кива
СуперЖінка 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн от 17.03.2020
СуперЖінка 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн от 17.03.2020

17 марта на канале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 выпуск шоу СуперЖінка 2 сезон.

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Смотрите во 2 выпуске шоу Супержінка 2 сезон: Сегодня барышни отправляются к домохозяйке Анне. Она с первой встречи заявила, что ее суперсила – это сексуальность. Она считает себя суперженщиной, потому что делает все ради счастья своего мужчины. Комфорт ее любимого – прежде всего, поэтому она каждый день готовит, убирает, делает ему прическу и маникюр и даже купает. Она готова выполнить все его прихоти. 

Смотрите новый выпуск шоу Супержінка онлайн на нашем сайте tv.ua.

 

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